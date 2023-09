Ralf Rangnick will mit Österreich zur EM in Deutschland. APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat Spekulationen um einen Wechsel zur deutschen Auswahl eine klare Absage erteilt. In einem ORF-Interview am Montagvormittag vor dem Abschlusstraining in Windischgarsten antwortete der 65-Jährige auf die Frage, ob er für eine Anfrage des DFB bereitstehen würde, mit einem schlichten "Nein". In Deutschland ist man nach der Entlassung von Hansi Flick auf der Suche nach einem neuen Bundestrainer, Rangnicks Name wurde dabei genannt.

Der ÖFB-Coach nahm sich bei der Nachfolger-Suche allerdings selbst aus dem Spiel. "Ich habe mich vor 14 Monaten dazu entschieden, hier als Teamchef zu arbeiten und die Mannschaft so vorzubereiten, dass wir uns für die EM qualifizieren und dort auch eine gute Rolle spielen. Alles andere ist für mich kein Thema", erklärte der 65-Jährige wenige Stunden vor dem Abflug zum EM-Qualifikationsspiel in Schweden. Mit einem Sieg in Solna wäre Österreich so gut wie fix bei der EURO 2024 in Deutschland dabei.

Wer soll also deutscher Teamchef werden? Jürgen Klopp wäre es zuzutrauen, mit seiner positiven Art die dringend benötigte Euphorie für die Heim-EM zu erzeugen, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Doch der ist noch länger an Liverpool gebunden. "Jürgen hat beim Liverpool FC einen Vertrag bis 2026 - und er hat vor, diesen zu erfüllen", erklärte sein Berater Marc Kosicke im vergangenen Dezember. Es ist nahezu auszuschließen, dass der 56-Jährige für das Bundestrainer-Amt quasi über Nacht bei den "Reds" hinschmeißt, zumal er die Möglichkeit schon nach dem WM-Debakel 2022 abgelehnt hat. Und der Doppel-Job, gleichzeitig für Club und Nationalteam verantwortlich zu sein, wäre wohl für keine Seite eine befriedigende Lösung.

Ein anderer Kandidat ist Julian Nagelsmann. Im März 2023 wurde er bei Bayern München entlassen, sein Vertrag gilt noch bis 2026. Die Münchner könnten aber an einer Auflösung interessiert sein. Der Rekordmeister hatte einst auch Flick zum DFB ziehen lassen.

Jemand, der den Verband gut kennt, ist Stefan Kuntz. Nach dem jüngsten 1:1 gegen Armenien muss der frühere Erfolgscoach der deutschen U21 um seinen Job als Nationaltrainer der Türkei bangen. Das könnte für den DFB hilfreich sein. Intern wird er aufgrund seines Kommunikationsstils geschätzt. Der Europameister von 1996 würde sich aber kaum nur als Übergangslösung bis zur Heim-EM sehen.

Matthias Sammer arbeitet derzeit als Berater seines langjährigen Arbeitgebers Borussia Dortmund. Zuletzt war der frühere Weltklasse-Libero vor knapp zwei Jahrzehnten als Trainer tätig. Den Bundestrainer-Job bis zur Heim-EM hat er kürzlich im Interview der "Süddeutschen Zeitung" ausgeschlossen. "Ich habe vor einiger Zeit für mich die Entscheidung getroffen, dass ich operativ nicht mehr tätig sein möchte. Dabei soll es auch bleiben", wurde Sammer da zitiert.

Ist die Zeit reif für den ersten Ausländer auf dem Posten? Auch der Name Oliver Glasner fällt bei den Spekulationen um eine mögliche Flick-Nachfolge, weil der Oberösterreicher vereinslos ist und den deutschen Fußball aus seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt und beim VfL Wolfsburg sehr gut kennt. Mit dem Gewinn der Europa League vor einem Jahr hatte Glasner zudem bewiesen, dass er große Titel gewinnen kann.

Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt ist zuletzt mit Benfica Lissabon portugiesischer Meister geworden, hat in Portugal aber noch einen Vertrag bis 2026. Der Niederländer Louis van Gaal kokettierte in der "Bild"-Zeitung mit dem Satz: "Normalerweise trainiere ich nicht mehr bei einem Verein, aber ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen!" Der 72-Jährige hat etliche Erfolge vorzuweisen (auch mit dem FC Bayern), er trainierte die Niederlande. Aber steht er für die Zukunft? Wie Glasner wäre dessen Landsmann Ralph Hasenhüttl (56) der erste Ausländer.

Doch was passiert, wenn gegen Frankreich plötzlich alles besser funktioniert? Rudi Völler (63) sitzt gemeinsam mit Sportdirektor-Kollege Hannes Wolf (42) und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner (35) auf der Bank. Es ist nicht auszuschließen, dass die Entscheider im DFB im Erfolgsfall für eine Dauerlösung plädieren könnten. Vor 23 Jahren wollte Völler auch nur Übergangslösung sein - und blieb dann vier Jahre. (APA; 11.9.2023)