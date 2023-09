Ursprünglich in Südamerika beheimatete Ameisenspezies hat sich in Sizilien etabliert. Fachleute befürchten weitere Ausbreitung – mit unangenehmen Folgen

Ihr wissenschaftlicher Name kommt nicht von ungefähr: Solenopsis invicta, die "unbesiegte Feuerameise", zählt zu den invasivsten Arten weltweit, was in erster Linie ihrem aggressiven Verhalten geschuldet ist. Als effiziente Räuberin stehen beinahe alle anderen Insekten auf ihrem Speiseplan.

Die Rote Feuerameise kennt aber auch keine Gnade, wenn es um potenzielle Angreifer geht, und seien sie noch so groß. Ihre kombinierten Attacken aus Bissen und Stichen lösen bei Menschen brennende Hautreaktionen mit roten Pusteln aus, für Allergiker kann selbst ein einzelnes Tier lebensgefährlich werden. Nun wurde die Spezies in Sizilien nachgewiesen – es ist die erste offizielle Sichtung der Ameise in Europa.

Solenopsis invicta ist zwar winzig, doch für Allergiker kann selbst ein einziges Exemplar gefährlich werden. Foto: Jesse Rorabaugh

Erschreckend schnelle Ausbreitung

Damit hat sich die ursprünglich in Südamerika beheimatete Ameisenart fast auf der ganzen Welt etabliert; einzig Afrika scheint von ihr zumindest bisher verschont geblieben zu sein. Die Forschenden befürchten, dass sich die Ameisen über den gesamten europäischen Süden ausbreiten wird, was zu erheblichen Umwelt-, Gesundheits- und Wirtschaftsproblemen führen könnte. In einigen Staaten der USA hat sich die Rote Feuerameise etwa zu einem der häufigsten Allergieauslöser entwickelt. Außerdem verdrängt sie schnell einheimische Ameisenarten, die dann als wichtige Schädlingsbekämpfer wegfallen.

"S. invicta ist eine der schlimmsten invasiven Arten. Sie kann sich erschreckend schnell ausbreiten. Dass diese Art nun in Italien aufgetaucht ist, war ein Schock, aber letztlich wussten wir, dass dieser Tag kommen würde", sagte Mattia Menchetti vom Institut für Evolutionsbiologie in Spanien, Hauptautor der nun im Fachjournal "Current Biology" erschienenen Studie.

Um sesshaft zu werden, reicht eine einzelne Königin aus. Hat die Rote Feuerameise erst einmal eine bestimmte Gegend erreicht, nutzt sie Luftströmungen, um die gesamte Region buchstäblich in Windeseile zu erobern. Für ihre weltweite Verbreitung ist jedoch vor allem der Mensch verantwortlich. Globalisierung und Seehandel haben dazu geführt, dass sie sich in weniger als einem Jahrhundert in Australien, Neuseeland, China, Indien, der Karibik, Mexiko und den gesamten Vereinigten Staaten einnisten konnte.

Die Rote Feuerameise hat es geschafft, von Südamerika aus beinahe alle Kontinente zu erobern. Grafik: Institute of Evolutionary Biology, Spain

88 Nester nahe Syracus

"Es gibt eine große Anzahl von gebietsfremden Ameisenarten, die bereits in Europa heimisch geworden sind", sagte Menchetti. "S. invicta hat lange nicht dazu gezählt, und das war eine Erleichterung, denn eigentlich rechnen Wissenschafter schon seit Jahrzehnten mit ihrer Ankunft."

Dass es nun aber so weit sein könnte, ließen Fotos befürchten, die das Team um Menchetti aus Italien erreicht hatten. Um dem Verdacht nachzugehen, reisten die Expertinnen und Experten in die Region nahe der ostsizilianischen Stadt Syracus, wo sich ihre Befürchtungen bewahrheiten sollten: In einem 4,7 Hektar großen Gebiet fanden die Forschenden insgesamt 88 Nester.

Deren lästigen Bewohnerinnen haben die lokale menschliche Bevölkerung offenbar schon seit Jahren geplagt, wie Gesprächen mit Einheimischen zeigen sollten. "Schmerzhafte Begegnungen mit S. invicta fanden bereits seit mindestens 2019 statt, also sind die Ameisen wahrscheinlich schon eine ganze Weile dort", sagte Menchetti. "Und die tatsächliche Ausdehnung des befallenen Gebiets ist wahrscheinlich größer."

China oder USA

Woher die ersten Zuzügler gekommen waren, ließ sich nicht genau feststellen. Doch vergleichende Analysen der Genome sizilianischer Ameisenköniginnen und Exemplaren aus anderen Weltregionen lassen den Schluss zu, dass diese spezielle Population wahrscheinlich auf Einwanderinnen aus den USA oder aus China zurückgehen.

Die Nester nahe einem Fluss bei Syracus auf Sizilien wirken unscheinbar, doch mit ihren Bewohnerinnen ist nicht zu spaßen. Foto: Institute of Evolutionary Biology, Spain

Bleibt das Auftauchen von S. invicta im Südosten Siziliens ein isoliertes Phänomen oder muss sich Europa auf eine weitere Ausbreitung einstellen? Ein von Menchetti und seiner Gruppe entwickeltes Modell spricht eher für Letzteres: Den Berechnungen zufolge bieten aktuell sieben Prozent des europäischen Kontinents der Roten Feuerameise geeignete Lebensbedingungen. Dem Klimawandel ist es zu verdanken, dass sich diese Fläche in den nächsten Jahren noch deutlich vergrößern wird.

Schlimmer noch: Die Forschenden stellten fest, dass städtische Gebiete besonders gefährdet sind und dass derzeit bereits 50 Prozent der europäischen Städte für die Ameisenart klimatisch geeignet wären. "Dies ist besonders besorgniserregend, weil viele dieser Städte, darunter London, Amsterdam und Rom, über große Seehäfen verfügen, die es den Ameisen ermöglichen könnten, sich schnell in weitere Länder auszubreiten", sagte Ko-Autor Roger Vila, der ebenfalls am Institut für Evolutionsbiologie in Spanien tätig ist.

Vorbild Neuseeland

Doch es gibt Hoffnung, denn völlig unbesiegbar ist S. invicta dann doch nicht, wie Neuseeland vorgemacht hat. Dort war es gelungen, eine bereits etablierte Population der Feuerameise mit einem mehrjährigen Programm wieder auszurotten und durch systematisches Monitoring eine neuerliche Invasion zu verhindern. Die Gruppe um Menchetti betont allerdings, dass die Einbindung der Öffentlichkeit dafür unverzichtbar sei.

"Die Bürgerinnen und Bürger spielen dabei eine sehr wichtige Rolle", sagte Menchetti. "Wir hoffen, dass wir mit deren Unterstützung ein größeres Gebiet überwachen können." Das Bewusstsein für dieses Ameisenproblem müsse insgesamt geschärft werden, so der Wissenschafter. "Denn es ist in Europa angekommen, und wir brauchen jetzt koordinierte Maßnahmen dagegen." (Thomas Bergmayr, 11.9.2023)