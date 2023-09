Juliette Larat (als Eve)und Robert Joseph Bartl (Adam). Philine Hofmann

In Unterwäsche wälzt sich Robert Joseph Bartl auf dem Boden, als Huisumer Dorfrichter Adam schläft er schlecht. Dabei werden in den Kammerspielen der Josefstadt erst einmal noch gar nicht die Lichter der Aufklärung, sondern bloß die Nachttischlämpchen angeknipst. Adam hat sich in der Nacht aber Schnitte am Kopf und ein wehes Bein zugezogen und seine Perücke verloren – der Grund ist ein MeToo-Fall, 1808 von Heinrich von Kleist beschrieben, in dem Adam der jungen Eve versprochen hat, ihren Verlobten vom Soldatendienst zu retten. Im Gegenzug wollte er mit ihr schlafen. Bei der Flucht aus ihrem Zimmer hat er aber den titelgebenden Krug zerbrochen.

Amélie Niermeyers Inszenierung beginnt sympathisch, erinnert an Sitcoms aus den 1990ern. Alexander Absenger ist als Schreiber Licht ein Dandy, der zu fest und ganzkörperbewegt in seine Computertastatur haut. Mal setzen sich aus Versehen zwei (Sandra Cervik schaut als Gerichtsrätin mit herber Lockerheit nach dem Rechten) auf denselben Stuhl, die Farben der Kostüme (Christian Schmidt) knallen vor miefigen Möbeln (Stefanie Seitz).

Was wird der Blickwinkel?

Allmählich wird sie aber statisch und zäh. Die ungeheure Popularität von Tatorten, Krimiserien und True Crime heute konnte Kleist nicht voraussehen, als er literarisch jenen Krug zerschlug. Womit diese Serien uns versorgen, sind Spannung und Überraschung. Damit kann so ein Klassiker naturgemäß nicht aufwarten. Man weiß, wie es ausgeht.

Theater in der Josefstadt & Kammerspiele

Was also wird die zweite Ebene des Abends, sein spezifischer Blickwinkel auf den Zerbrochnen Krug? Niermeyer entscheidet sich für Humor. Immerhin firmiert das Stück unter Lustspiel. Stellenweise beschert das zwar Lacher, erschöpft sich aber in ein paar Faxen und trägt das Stück leidlich. Ulli Maier als Eves ­Mutter Marthe stellt engagiert ihren Fall vor, und so flirrend wie die Fransen an seiner Cowboyjacke sind Blick und Stimme von Nils Arztmann als des Zerbrechens bezichtigter Ruprecht – man vermisst in dieser Inszenierung aber weitgehend die Dramatik, die die Figuren im Innern spüren.

Deshalb muss nach der Pause plötzlich Musik ran. Unvermittelt leitet Jazziges einen Angstanfall Eves (Juliette Larat) ein, das Nachstellen der Flucht Adams aus ihrem Zimmer wird gar humpelnd getanzt.

Rap zum Schluss

Das ist genauso unschlüssig wie die übergroßen Pappmachéköpfe, die die Darsteller zwischendurch aufsetzen, oder dass die Bühne eine Spiegelung des Zuschauerraums ist. Klar, MeToo ist heute und unter uns, will das sagen, agiert dabei aber so holzhammerhaft wie das große Finale. In dem erinnert sich die Regie doch noch daran, dass Diskurse um Feminismus, Sexismus, Machtmissbrauch als Zugriff auf das Stück sehr gegenwärtig wären.

Deshalb darf Katharina Klar in dieser Produktion, die ihren Glutkern nicht und nicht findet, als Nachbarin Frau Brigitte noch schnell einen Rap anstimmen, wie leid sie das Dilemma der schwierigen Beweisbarkeit von Vergewaltigungen vor Gerichten ist. Das gerät nach zwei Stunden nicht nur zu spät, um noch was zu ändern, sondern leider auch bemüht. Und es verschüttet wieder die späte und nicht mehr erwartete Intensität, zu der Eve beim Schildern des Tathergangs gerade gefunden hat. Mit Ernst hat Larat sich kurz in Furor gespielt. Hätte der Abend doch nur diesen Ernst früher leuchten lassen! (Michael Wurmitzer, 11.9.2023)