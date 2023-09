Der deutsche Sänger veröffentlichte in den 1970er-Jahren Klassiker wie "Smog in Frankfurt" oder "Tränen lügen nicht". Seine Autobiografie ist etwas verhalten geraten

Zu wenig und zu viel sind des Narren Ziel: Drei bis vier Hemdknöpfe offen waren bei Michael Holm Anfang der 1970er-Jahre gerade recht.

Ende der 1960er-Jahre waren die Sitten dank der Einführung der Pille sowie der damit flott einhergehenden "sexuellen Revolution" und dank des endgültigen Siegeszugs der Popkultur endgültig lockerer geworden. Neben den in Anzügen mit Schlaghose steckenden Lieblingen der Schwiegermütter in Gestalt von Roy Black, Rex Gildo oder Bata Illic gaben sich die beiden selbst komponierenden Schlagersänger Christian Anders und Michael Holm freizügiger. Sie ließen schon einmal die obersten vier Knöpfe ihrer Polyesterhemden zwecks sexy Durchlüftung offen.

Die Fotos in Michael Holms anlässlich seines 80. Geburtstags im Sommer erschienener Autobiografie namens Rückkehr nach Mendocino lassen da keine Wünsche offen. Damals – von den späten Sixties bis zum "ironischen" Sündenfall dieser einst großen deutschen Soulmusik Anfang der 1980er-Jahre in Gestalt der Neuen Deutschen Welle – wurden auch die Grenzen zwischen Pop und Schlager noch offen gehalten.

Michael Holm sorgte dank des 1969 eingeführten, am Samstag im Hauptabendprogramm übertragenen Straßenfegers, der bis ins Jahr 2000 laufenden ZDF Hitparade, unter der Moderation seines Freundes Dieter Thomas Heck für Hits am laufenden Band. Anfangs in Berlin bis zur Zeit der randalierenden Studenten, die den Schlager naturgemäß als Spießertum verdammten, später in der Ausschweifungsmetropole München in den 1970er-Jahren, entstanden die Lieder auch unter Mitwirkung des bald zur globalen Südtiroler Disco-Gottheit aufsteigenden Giorgio "I Feel Love" Moroder.

Michael Holm komponierte und produzierte neben unzähligen anderen Künstlerinnen und Künstlern, etwa für Rex Gildo Siesta Mexicana mit viel "Tequila, der glücklich sein lässt" und dem unsterblichen Aufruf zur gesitteten Orgie: "Hossa, Hossa!", die deutsche Vorstufe von Bunga-Bunga. Holm schrieb Lieder für Peter Alexander, er entdeckte Marianne Rosenberg oder wirkte an Drafi Deutschers Marmor, Stein und Eisen bricht mit.

Große, mit Orchester eingespielte Lieder wie Tränen lügen nicht von 1974, die Michael Holm dann lieber selbst sang, sorgten für Millionenabsätze an Singles. Singles waren übrigens damals nicht für Tinder, sondern als Vinyl mit nur jeweils einem Lied auf jeder Seite gedacht. Die CD war eine seit 1961 erhältliche Cremeseife. Bei Schlager-Alben handelte es sich meist um Best-of-Zusammenstellungen. Schlager war immer ein Singles-Markt. Das galt auch für die Sänger. Offiziell verheiratet durfte da kaum einer sein.

Hossa-Bunga, Looky-Looky

Wie auch bei anderen Singles von Michael Holm wie Mendocino oder Lucille (Musst du jetzt gerade gehen) handelt es sich bei Tränen lügen nicht um die Eindeutschung eines internationalen Titels: "Ich hielt an und fragte: Wohin? Sie sagte: Bitte nimm mich mit nach Mendocino!" Wo das Sir Douglas Quintet aus Texas mit dem Original von Mendo-cino einen drogenhaltigen Sugardaddy-Song aufs Parkett legte, ging es Holm für eine damals des Englischen noch nicht so mächtige deutsche Zielgruppe weitaus unschuldiger an: "Sie sagte, sie will mich gern wiedersehn / Doch dann vergaß ich leider ihren Namen."

Bei Lucille von Kenny Rogers regierte dann allerdings das weinerliche Machotum des US-Originals. Umgekehrt wurde Tränen lügen nicht später als Weihnachtslied When a Child Is Born zum wiederum von Kenny Rogers oder Boney M. geschmetterten Evergreen. Ciro Dammico alias Zadar, der italienische "Komponist" des ursprünglichen Instrumentals, hatte die Melodie von einem alten Kirchenlied geflaucht. Copyright und Schlager führten immer schon eine offene Beziehung. Komiker Otto Waalkes ulkte: "Dänen lügen nicht."

Wilde Ehen, die Trennung von der "perfekten Frau aufgrund eigener Lausbuben-Eseligkeit", Puffbesuche mit Drafi Deutscher, der vergoldete Rolls-Royce von Christian Anders, der wochenlang gemeinsam mit Holm das Anwesen von James-Bond-Darsteller Sean Connery in Marbella mit Sackhüpf-Wettbewerben unsicher machte: Davon hätte man in Rückkehr nach Mendocino gern mehr und nicht nur verschämte Andeutungen gelesen. Und dass ein alter Schwerenöter wie Michael Holm auf den Partys nur Orangensaft zu sich nahm, Oida.

Leichte Unterhaltung bedeutet schwere Arbeit. Wenn einer im Schlager nicht ganz tief gefallen ist, um dann geläutert wiederzukehren, dann wird Wert auf Fleiß und Disziplin, auf gutes Einkommen und gute Verkaufszahlen gelegt. Michael Holm ist der Mann, der liefert: "Mit Musik, da lässt sich etwas reißen!"

Später wurde der Mann erfolgreicher Musikverleger unter anderem von US-Country-Musik und New-Age- und Esoterik-Kitschist im den Markt mit über 20 Veröffentlichungen flutenden Instrumental-Duo Cusco. Einst betrieb er Ende der 1960er-Jahre mit Giorgio Moroder ein Duo namens Spinach. Platten wie Looky Looky waren damals mit "sexy" Covers behübscht.

Auch den Soundtrack für den sexuellen Horrortrash-Reißer Hexen bis aufs Blut gequält hat Holm einst 1973 geschrieben. Zum 80er kann man Holm 80 mit alten Schlagern neu eingespielt im Hossa-Hossa-Sound erwerben. Wir hören lieber die Klassiker, als sie noch jung waren: Baby, du bist nicht alleine, Barfuß im Regen, Smog in Frankfurt… Nachträglich alles Gute!

(Christian Schachinger, 12.9.2023)