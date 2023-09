Eine bunte Soloschau der argentinischen Malerin Ad Minoliti hat Gaby Cepeda für Meyer Kainer auf die Beine gestellt. Rob Harris

Neutral zu sein ist ein dehnbarer Begriff, das hat man sich auch in der Wiener Kunstszene gedacht. Das jährliche Galerienfestival Curated by startet heuer unter dem Motto "the neutral" und läuft einen Monat lang in vier Wiener Gemeindebezirken. Wer nach dem Ende des Messekonglomerats zwischen Viennacontemporary und Parallel also auf den Geschmack gekommen ist, kann bis zum 14. Oktober 24 Galerien abklappern und sich die Ausstellungen international renommierter Kuratorinnen und Kuratoren ansehen.

Das "kleine" Jubiläum – seit seiner Gründung 2009 findet das Festival nun zum 15. Mal statt – wird heuer auch digital gefeiert: Hält man es lieber kontaktlos, kann man die Räumlichkeiten dieses Mal auf der offiziellen Website per Videorundgang besichtigen. Für Robby Greif (Christine König Galerie) soll das auch zu dem Ziel des Festivals beitragen, die Hemmschwelle eines Galeriebesuchs weiterhin zu senken. Das scheint in den letzten Jahren immerhin funktioniert zu haben: So hat man in den größeren Ausstellungsräumen täglich etwa 40 Besucher verzeichnet – eine deutlich höhere Zahl als während der regulären Öffnungszeit.

Die Londoner Kuratorin Giulia Civardi geht bei Gianni Manhattan der neutralen Schweigsamkeit von Hausbesorgern auf den Grund. Kristen Daem

Über eine "Feier der Nuancen" schreibt der Kurator und Angewandte-Lektor Maximilian Geymüller heuer in seinem Impuls-Essay zur Themensetzung und öffnet damit Raum für eine breite Interpretation des Mottos. In der Charim Galerie setzt sich Julia Hartmann in einer Gruppenschau mit The Dark Side of White auseinander. Die Londoner Kuratorin Giulia Civardi geht bei Gianni Manhattan der neutralen Schweigsamkeit von Hausbesorgern auf den Grund. Eine bunte, konstruktivistische Soloschau der argentinischen Malerin Ad Minoliti hat Gaby Cepeda für Meyer Kainer auf die Beine gestellt, und Tobias Pils entführt bei Eva Presenhuber in die filmische Welt von Antoinette Zwirchmayr. (Caroline Schluge, 11.9.2023)