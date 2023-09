Robin Gosens liegt nach der Niederlage der Deutschen gegen Japan kaputt auf dem Wolfsburger Rasen. Pars pro toto. IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Brot und Spiele – das brauche man, um ein Volk bei Laune zu halten. Der Meinung war im alten Rom schon der Dichter Juvenal. Und viele glauben auch rund 2000 Jahre später, mit "panem et circenses" lasse es sich trefflich regieren. So gesehen schaut es in Deutschland derzeit eher düster aus. Wieder einmal liegt die einst so große und früher auch durchaus sympathische Fußballnation nach einer 1:4-Niederlage gegen Japan und dem Rauswurf von Bundestrainer Hansi Flick am Boden.

Schon seit Wochen ist allerorts von der Krise des deutschen Fußballs die Rede. Sogar die sonst meinungsstarke Bild-Zeitung meinte: "Wir rätseln ja schon lange, warum gute Einzelspieler, Champions-League-Spieler, ihre Klasse nicht auf den Platz bringen."

Parallelen zur Wirtschaft sind unübersehbar. Auch dort gibt es Champions mit Weltruf, aber die Konjunktur schwächelt so sehr, dass nicht nur namhafte Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschland für 2023 eine Rezession prophezeien. Auch die EU-Kommission sagte am Montag ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent voraus. Wieder ist vom "kranken" oder "lahmen" Mann Europas die Rede. Und beim Fußball eben von den lahmen Kickern.

Vor 17 Jahren waren die Verhältnisse noch ganz andere. Da lag die Welt "Schland" bewundernd zu Füßen. Zwar ging die Elf 2006 unter Trainer Jürgen "Klinsi" Klinsmann aus der WM im eigenen Land nur mit Platz drei heraus, aber das "Sommermärchen" mit der Begeisterung für die Kicker und das eigene Land war der eigentliche Sieg.

Desaster bei WM 2018 und 2022

Und fußballerisch war noch mehr drin. 2014, mit Trainer Jogi Löw, holten die Deutschen in Brasilien zum vierten Mal den WM-Pokal. Doch 2018, bei der WM in Russland, erreichten sie nicht einmal das Achtelfinale. Und 2022, in Katar, wiederholte sich das Elend.

"Wer rettet unsere EM", fragt Bild nun bange. Denn die nächste Europameisterschaft wird im Juni 2024 in Deutschland angepfiffen. Wenn es auf dem Niveau weitergeht, dann gute Nacht, Schland. Ein Sommermärchen 2.0 wird das nicht.

Immerhin hegen viele die Hoffnung: Jetzt kann es mit einem neuen Trainer eigentlich nur aufwärtsgehen. Wer das sein wird, war am Montag noch unklar. Als Kandidaten gelten Julian Nagelsmann, Rudi Völler, Louis van Gaal und der Salzburger Oliver Glasner, der zuletzt Eintracht Frankfurt coachte.

Es werde, befand die Süddeutsche Zeitung, auf jeden Fall das Ende der "Klinsi-Jogi-Oli-Hansi-Dynastie" sein, also des "südwestdeutschen Herrschergeschlechts" aus Klinsmann, Jogi Löw, Hansi Flick, unter den Ägiden von Oliver (Oli) Bierhoff, der bis zum Fanal von Katar 18 Jahre lang Funktionär, zuletzt Sportdirektor, im DFB war.

Der Neue muss sich natürlich auf den Fußball konzentrieren, damit es nächstes Jahr besser wird. Da soll übrigens auch die Wirtschaft wieder wachsen. Aber eine Lektion in Sachen Stil würde dem DFB auch nicht schaden. In Deutschland herrscht nämlich nicht nur über die fußballerische Misere Entsetzen.

Empörung über Zeitpunkt

Viele empört der Zeitpunkt, an dem Flicks Rauswurf am Sonntag bekanntgegeben worden war – nur wenige Minuten bevor die deutsche Basketballnationalmannschaft (auf den Philippinen) zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte Weltmeister wurde.

Von einer "unfassbaren Sauerei" und Schande ist auf X (vormals Twitter) die Rede. Tenor: Der "dekadente" DFB stehle den Basketballern im größten Triumph ihrer Geschichte die Aufmerksamkeit.

Mit Humor half sich Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde: "Wie stillos von der Basketballtruppe, mitten in die Flick-Entlassung hinein Weltmeister zu werden!" (Birgit Baumann aus Berlin, 11.9.2023)