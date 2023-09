20.15 DOKUMENTATION

Universum: Big Bend – Amerikas wildeste Grenze Der Big Bend im Süden von Texas an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko ist einer der spektakulärsten Nationalparks der USA. Er beherbergt mehr Arten von Vögeln, Schmetterlingen, Fledermäusen, Reptilien und Skorpionen als jeder andere US-Nationalpark. Bis 21.05, ORF 2

Tiere wie der Luzifersternkolibri schmücken den Nationalpark Big Bend an der Grenze zwischen den USA und Mexiko – zu sehen in "Universum", 20.15 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Crossing the Line Productions / Lee Hoy

20.15 FUSSBALL

Fußball UEFA European Qualifiers 2024: Schweden – Österreich Mit einem Unentschieden oder gar Sieg gegen Schweden stünde die Tür zur Europameisterschaft in Deutschland 2024 sehr weit offen. Oliver Polzer kommentiert. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Bis 23.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Erbe Österreich: Wien 1873 – Expo, Krach und Cholera 1873 war für Wien ein markantes Jahr. Die Weltausstellung holte die weite Welt in die Kaiserstadt, endete aber durch den Ausbruch der Cholera-Epidemie in einem Desaster. Bis 21.05, ORF 3

20.15 WESTERN

Appaloosa (USA 2008, Ed Harris) Cole (Ed Harris) und Hitch (Viggo Mortensen) sorgen im Wilden Westen als Gesetzeshüter für Recht und Ordnung. Diesmal führt sie ihr Weg nach Appaloosa, in eine Kleinstadt mitten in der Wüste New Mexicos. Sie sollen die Einwohner gegen den herrschsüchtigen Rancher Randall Bragg (Jeremy Irons) und seine Bande verteidigen. Bis 22.35, Tele 5

20.15 DOKUMENTARFILM

Insektenkiller – Wie Chemie-Riesen unser ­Ökosystem zerstören Seit den 1990er-Jahren ist die Gesamtbiomasse der Insekten um 75 Prozent zurückgegangen. Schuld daran ist der massive Einsatz von Neonikotinoiden, sogenannten systemischen Insektiziden, die sich in allen Pflanzenzellen ausbreiten. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Die Themen bei Susanne Schnabl sind: Rechtsruck / Kampf gegen Hass und Desinformation. Dazu im Studio ist Justizministerin Alma Zadić (Grüne) / Booster für die Kinderbetreuung / Ungesunder Lebensstil: Chronische Krankheiten nehmen in ­Österreich zu. Bis 22.00, ORF 2

22.20 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance erschoss (The Man Who Shot Liberty Valance, USA 1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre Geschichte. Bis 0.40, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Gräfin – Ordensfrau – ­Befreierin Maria Theresia Ledóchowska (1869–1922) ließ ihr sorgenfreies Leben als Hofdame hinter sich, um in Bergheim bei Salzburg die Ordensgemeinschaft Maria Sorg zu gründen. 1975 wurde sie von Papst Paul VI. selig gesprochen. Um 23.15 Uhr geht es um Wüstenmütter, die als Aussteigerinnen aus der spätantiken Gesellschaft in Ägypten lebten und lehrten. Bis 0.00, ORF 2