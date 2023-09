Wien - Der frühere Rapid-Stürmer Leopold Grausam ist am vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren verstorben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Der Torjäger brachte es bei den Grün-Weißen zwischen 1963 und 1970 in 180 Pflichtspielen auf 70 Treffer. In Gedenken an Grausam, der nach seiner aktiven Zeit als Trainer im Rapid-Nachwuchs tätig war, wird die Mannschaft im Ligaspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den WAC mit Trauerflor antreten.

Vor dem Anpfiff wird es eine Trauerminute geben. Dreimal wurde Grausam mit Rapid Meister, zweimal Cupsieger. Bei seinem Pflichtspieldebüt gelangen ihm vier Treffer beim 5:0-Heimsieg gegen Kapfenberg. Für das ÖFB-Team lief der Wiener achtmal auf und erzielte dabei drei Tore. "Er war einer jener Spieler, die einen enorm wichtigen Anteil zum Ruhm des SK Rapid beigetragen haben und solange es ging, nahm er auch gerne aktiv am Vereinsleben teil", sagte Geschäftsführer Steffen Hofmann. (APA; 11.9.2023)