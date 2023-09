Die Wiener Polizei reagierte deutlich auf Vorwürfe des Wiener FPÖ-Chefs, in Wien gebe es No-go-Areas. Man traue sich in alle Viertel, Nepps Aussagen seien "Wahlkampf"

Der Neustifter Kirtag war im August jedenfalls keine No-go-Area für Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp.

Wien – Gibt es in Wien "No-go-Areas", in die sich Polizeibeamte nicht mehr trauen? Über diese Frage entspann sich am Montag ein reger Austausch auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter. Wiens Vizebürgermeister Dominik Nepp (FPÖ) hatte dergleichen zunächst in einer Pressekonferenz insinuiert. Übrigens nicht zum ersten Mal. Im Juni etwa hatte er behauptet, "die Ludwig-SPÖ (...) mit ihrer schrankenlosen Zuwanderungspolitik" habe "Teile von Favoriten zu einer No-go-Area gemacht".

Auch dass jüngst angekündigt worden war, dass künftig nur noch 29 von 81 Wiener Polizeiinspektionen nachts für Parteienverkehr offen stehen, empörte Nepp. "Gerade in diesen Zeiten ein kompletter Wahnsinn. Mit der FPÖ als Sicherheitspartei würde es so etwas nicht geben", hieß es in einer Aussendung: "In Wien herrschen immer dramatischere Zustände und unsere Stadt rutscht immer mehr ab."

Polizei wirft Nepp Wahlkampf vor

Die Wiener Polizei zeigte sich wenig später bemüht, Nepp zu widersprechen: "Es gibt selbstverständlich keine No-go-Areas und schon gar keine Viertel, in die sich unsere Kolleg*innen nicht trauen. Viel mehr wollen wir auf diese 'Pressekonferenz' auch nicht eingehen", ging man am X-Account der Landespolizeidirektion doch sehr explizit auf Nepps Pressekonferenz ein. Darauf entgegnete Nepp: "Dann sollten Sie mal mit den Kollegen und Kolleginnen reden. Unterbesetzung, kein Rückhalt von der Polizeiführung, und wenn was passiert wie in Favoriten, kann man nur mehr tatenlos zuschauen."

Die prompte Antwort der Polizei: "Der fehlende Rückhalt ist wohl subjektiv. Im angesprochenen Fall in Favoriten wurde der Verdächtige umgehend festgenommen." In einem anderen Tweet hieß es: "Wir sehen es kritisch, wenn mit uns und unseren Kolleg*innen Wahlkampf betrieben wird." Zudem ging die Wiener Polizei via X in die Gegenoffensive: "Wir würden Sie ja gerne auf eine Stadtrundfahrt einladen, und Sie dürften sich dann die Viertel aussuchen, in die wir fahren oder gehen sollen. Leider geht das nicht." Damit dürfte es vorerst beim virtuellen Schlagabtausch bleiben. (miwi, 11.9.2023)