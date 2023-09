Er ist nicht gekommen. Der sunnitische Geistliche Molavi Abdolhamid Ismailzahi hat schon am Freitag aus Zahedan in der Provinz Sistan-Belutschistan im Südostiran den Herren in Teheran ausrichten lassen, was er von ihrer "Einladung" zur "Woche der Einheit" in Teheran hält. Sie sollen zu ihm kommen, nicht umgekehrt.

Der religiöse Führer der Islamischen Republik, Ayatollah Ali Khamenei, ließ sich am Montag mit einer Gruppe von Geistlichen ablichten, auch aus Belutschistan waren zwei dabei. Aber nicht Abdolhamid, er blieb zu Hause und verdarb Khamenei die Einheitsshow. Sie findet direkt vor dem Jahrestag des Todes von Mahsa Jina Amini statt, der eine Protestwelle auslöste, die für die iranische Gesellschaft noch lange nicht erledigt ist. Auch wenn die großen Demonstrationen von den Straßen verschwunden sind.

Proteste in Zahedan, der Hauptstadt der Provinz Sistan-Belutschistan, im Februar 2023. Im September 2022 starben 100 Menschen, als die Revolutionsgarden das Feuer eröffneten. REUTERS

Der Molavi – das ist ein Ehrentitel – stammt ursprünglich aus der konservativen theologischen Schule, die auch die Taliban hervorgebracht hat. Er taugt somit eigentlich nicht als integrative Figur für eine vielfältige Gesellschaft im Aufbruch – und schon gar nicht zu einem, mit dem man im Westen Unterstützung für den Aufstand im Iran mobilisieren kann. Und doch ist genau er ein Symbol dafür, was die Iraner und Iranerinnen mit ihren Demonstrationen seit September 2022 geschafft haben.

Noch nie haben sich so unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft miteinander solidarisiert. Sie haben eine Botschaft, die für alle gleichermaßen gilt: Wir wollen einen Iran, der seine Bürger und Bürgerinnen nicht diskriminiert, sei es aus Gründen ihres Geschlechts, ihrer religiösen, ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit.

Der 1947 geborene Sunnit ist inzwischen zu einem der (wenigen bekannten) inneriranischen Gesichter der Opposition gegen das Regime aufgestiegen. Abdolhamid ist kein "rebellischer Geistlicher". Bei den Präsidentschaftswahlen 2021 hatte er seiner Gemeinschaft sogar empfohlen, für Ebrahim Raisi zu stimmen. Seine Begründung war jedoch von großer Frustration geprägt. Raisi sei die "letzte Hoffnung" für die Sunniten. Gerade als Kandidat der Hardliner könne er sich eher leisten, etwas gegen die Diskriminierung der Minderheiten zu unternehmen. Zuvor hatte Abdolhamid immer Reformkandidaten empfohlen.

Symbol der Geschlossenheit

Vereinfacht gesagt: Die konservativen religiösen sunnitischen Bartträger in Zahedan und die säkularen Frauen in Teheran haben sich nicht auseinanderdividieren lassen. Es geht nicht darum, was und wie – religiös oder nicht – eine(r) ist, sondern dass der Staat Gewalt gegen ihn/sie ausübt. Zu diesem Schulterschluss hat gewiss auch beigetragen, dass Mahsa Amini, die wegen eines schlecht sitzenden Kopftuchs am 13. September 2022 in Teheran festgenommen wurde und drei Tage später starb, gleich zwei Minderheiten angehörte: der kurdischen und der sunnitischen.

Gegen die kurdischen Gebiete – wo es eine breite ideologische Vielfalt gibt, von links bis islamistisch – geht der iranische Staat immer besonders aggressiv vor, der Vorwurf lautet Separatismus. In Belutschistan kamen die Unruhen zu einer Zeit an, als die Empörung gegen Teheran schon groß war: Zuvor war ein 15-jähriges belutschisches Mädchen von einem Polizeioffizier vergewaltigt, ihre Familie zum Schweigen gezwungen worden. Als sich am 30. September sunnitische Gläubige nach dem Freitagsgebet versammelten, eröffneten Revolutionsgarden das Feuer. An diesem "blutigen Freitag" wurden mindestens 90 Menschen getötet.

Seitdem nimmt sich Abdolhamid kein Blatt vor den Mund: "Wenn ihr den Menschen nicht dienen könnt, dann tretet zur Seite." 80-Jährige könnten nicht für die Jungen entscheiden, es brauche eine Verfassungsänderung. Er erwähnt die Frauen, aber sogar die verfolgten Bahai. Das Regime solle die politischen Gefangenen freilassen. Dazu gehören mittlerweile Mitarbeiter und andere ihm Nahestehende.

"Dem Regime ist es bisher zu riskant, Abdolhamid direkt zu konfrontieren", sagt Hessam Habibi, ein Wiener Iranist. Stattdessen hat es eine Schmutzkübelkampagne gegen ihn gegeben – was wiederum schlecht zur Einladung Khameneis für Montag passt.

Abdolhamid steht schon länger unter Reiseverbot, auf seiner auch auf Englisch verfügbaren Homepage kann man nachlesen, dass er auch nicht zur Hajj nach Mekka darf. "Kein Herrscher hat absolute Autorität" ist eine der expliziten Headlines, noch politischer ist "Gebt kein nationales Eigentum im Ausland aus, solange es Not im Iran gibt". Damit sind die iranischen Stellvertretermilizen gemeint, die Teheran in der ganzen Region unterhält. (Gudrun Harrer, 11.9.2023)