Tripoli – Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als zweitausend Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst.

Unabhängige Informationen zu Todesopfern gab es zunächst nicht. Der Sturm Daniel hatte Libyen am Sonntag erfasst. (APA, red, 11.9.2023)