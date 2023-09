Die RONDO-Redaktion schaut sich in der Bundeshauptstadt in Hutgeschäften um

Nagy Hüte

1924 in Wien-Ottakring gegründet, brachte es Nagy Hüte in den besten Tagen auf sieben Filialen, heute sind es noch zwei, in welchen Kopfbedeckungen von A bis Z, aber auch Accessoires wie Handschuhe oder Hosenträger angeboten werden.

Schottengasse 3/3a, 1010 Wien, Wollzeile 36, 1010 Wien, nagy-hut.at

Hutmode Biester

Hutmacherin Eva Siebert fertigt in der Wiener Leopoldstadt Kopfbedeckungen nach Maß. Wer Lust hat, kann ihr im offenen Atelier sogar bei der Fertigung über die Schulter schauen.

Große Pfarrgasse 12, 1020 Wien, hutmode-biester.com

Mühlbauer

Hüte von Mühlbauer Maria Ziegelböck

Über dem Wiener Schwedenplatz sitzen die Hutmacher und Modistinnen der Hutmanufaktur Mühlbauer und formen Hüte, die es in zwei Wiener Filialen sowie online zu kaufen gibt.

Neubaugasse 34, 1070 Wien und Seilergasse 10, 1010 Wien, muehlbauer.at

Szaszi Hüte

Von Trends und Moden hält Shmuel Shapira nicht viel. Er fertigt in der Mariahilfer Straße gleich hinter dem Museumsquartier klassische Herrenhüte nach Maß.

Mariahilfer Straße 4, 1070 Wien, szaszi.com

Nomade Modern

Nuriel Molcho und seine Frau Audrey betreiben in einem Stand am Naschmarkt ein Atelier, wo man vorgefertigte Hüte oder auch Maßanfertigungen erwerben kann. Zusätzlich bieten die beiden Kurse an, in denen man lernt, wie man seinen eigenen Hut herstellen kann.

Naschmarkt, Stand 510, 1060 Wien, nomade-moderne.com

(RONDO, 19.9.2023)