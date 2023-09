"Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann muss sich alles verändern", heißt es in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Der Leopard, der die Geschichte eines schleichenden Machtverlusts erzählt. In der heimischen Politik ist das berühmte Zitat offenkundig nicht so beliebt. Jedenfalls nicht, wenn es um die Neutralität geht.

Denn bei dieser soll sich, aus Sicht der heimischen Parlamentsparteien, offenbar möglichst wenig verändern. Zarte Vorstöße für eine Neutralitätsdebatte kommen gelegentlich noch von den Neos. Die anderen Fraktionen versuchen, die Diskussion entweder weitgehend zu umschiffen (Grüne), oder haben sich auf mehr oder weniger klare Positionen zur Beibehaltung der Neutralität festgelegt (ÖVP, SPÖ, FPÖ).

Eine verstärkte Debatte über die Neutralität in der Zivilgesellschaft sei entscheidend, sagt Ex-Verteidigungsminister Werner Fasslabend (ÖVP). "Erst dann kann die Politik wirklich darauf reagieren." EPA

Ersichtlich wurde die bekannte Dynamik zuletzt wieder rund um die heimische Beteiligung am europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat Österreichs Teilnahme bereits verkündet. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach sich deutlich dafür aus. SPÖ und FPÖ hingegen meldeten sich vor wenigen Tagen neuerlich kritisch zu Wort.

"Blackbox Sky Shield"

Man wisse "bis heute nicht", wie Sky Shield gestaltet sein soll, wie der Verfassungsdienst das Projekt neutralitätsrechtlich bewertet und wie weit Österreich "die militärische Kontrolle" haben wird, ließ SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer wissen und forderte eine parlamentarische Enquete zum Thema.

Die Skepsis teilt die SPÖ hier mit einem für sie nicht ganz klassischen Verbündeten: der FPÖ. Laimer präzisiert auf STANDARD-Nachfrage aber, im Gegensatz zu den Freiheitlichen hege man keine grundsätzliche Ablehnung gegen Sky Shield. Bedingungen für eine rote Zustimmung nennt Laimer nicht, es gehe ihm schlicht um Transparenz.

FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger hatte ebenfalls gefordert, Tanner solle endlich über die "Blackbox Sky Shield informieren". Reifenberger sieht in einer Beteiligung aber grundsätzlich einen "Bruch mit der Neutralität", wie er im STANDARD-Gespräch betont.

Wer sich in der Politik lautstark für die Neutralität ausspricht, weiß, dass er den Großteil der heimischen Bevölkerung hinter sich hat. Mehrheiten jenseits der 70 Prozent sprechen sich in Umfragen nämlich regelmäßig für eine Beibehaltung aus.

Kein Gleichschritt

Politik und Fachleute marschieren bei ihrer Position zur Neutralität aber nicht im Gleichschritt. Denn während Politikerinnen und Politiker sie bis auf wenige Ausnahmen offiziell nicht anrühren wollen – auch im Wissen darum, dass es damit bei der Wählerschaft nichts zu gewinnen gäbe –, halten viele Fachleute sie längst für überholt. Das lässt sich von unabhängigen Experten direkt erfahren, von Militärs nicht selten hinter vorgehaltener Hand. Und das gießt eine aktuelle Umfrage auch in Zahlen.

Eine im Mai anonym durchgeführte Online-Befragung des Austrian Institute for European and Security Policy (AIES) unter gut 100 Expertinnen und Experten aus den Bereichen Forschung, Militär, Diplomatie und Politik zum Thema Neutralität ergab nämlich: Anspruch und Realität der heimischen Neutralität klaffen in der Einschätzung der Fachleute weit auseinander.

Eine neue Umfrage unter Fachleuten aus Militär, Diplomatie und Politik ergab: Die heutige Rolle der Neutralität wird kritisch eingeschätzt. Der Standard

Das betrifft etwa die laut jahrzehntelanger Eigenwahrnehmung starke Vermittlerrolle Österreichs in der internationalen Politik, die auch heute noch gerne als Argument für die Neutralität angeführt wird. So beantwortet die Frage, ob der heimische Status als Vermittler und Brückenbauer auch heute noch zutreffe, eine große Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage negativ: Fast zwei Drittel sind der Meinung, dass dieser Status aus heutiger Sicht eher nicht oder gar nicht mehr zutreffe.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei weiteren Fragestellungen zum Thema. Etwa dazu, wie glaubwürdig Österreich angesichts seiner EU-Mitgliedschaft – und dementsprechend der Teilnahme an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der Union – als neutraler Akteur ist. Je ein Drittel der Befragten gibt an, dass diese Faktoren einen starken Einfluss auf die Glaubwürdigkeit der Neutralität gegenüber Drittstaaten haben beziehungsweise die Glaubwürdigkeit vor diesem Hintergrund nicht mehr gegeben ist.

Fasslabend will Debatte

Gerade wegen des Ergebnisses der AIES-Studie bemerkenswert: Präsident des Instituts ist der frühere Verteidigungsminister Werner Fasslabend (ÖVP), Vizepräsident der Ex-FPÖ-Volksanwalt und ehemalige blaue Nationalratsabgeordnete Peter Fichtenbauer. Beide Parteien treten in der Öffentlichkeit entschieden für eine Beibehaltung von Österreichs neutralem Status ein.

"Wir brauchen eine Debatte über die Neutralität", sagt Fasslabend dem STANDARD. Sie aktuell im Parlament zu führen sei aber wenig sinnvoll. Selbst wenn es in der Regierung Konsens für eine Änderung gäbe, wäre "der automatische Reflex der Opposition ein Nein – wegen der Beliebtheit der Neutralität in der Bevölkerung". Eine forcierte Debatte in der Zivilgesellschaft sei daher entscheidend. "Erst dann kann die Politik wirklich darauf reagieren." (Martin Tschiderer, 11.9.2023)