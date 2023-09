Washington – Der ehemalige US-Präsident Donald Trump reichte am Montag einen Antrag ein, um der US-Bezirksrichterin Tanya Chutkan den Vorsitz in einem der Strafverfahren zu seiner Person zu entziehen. Er beschuldigt wird, versucht zu haben, seine Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen. Trump sagte letzten Monat, er plane, Chutkans Ablehnung sowie einen Wechsel des Gerichtsstandes für den Fall zu beantragen.

Der Ex-Präsident argumentierte in einer Gerichtsakte, dass Chutkans frühere Äußerungen, die sich auf seine Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 durch seine Anhänger beziehen, Fragen zu ihrer Unparteilichkeit in dem Fall aufwerfen. In der Gerichtsakte wird eine Bemerkung Chutkans zitiert, die sie 2022 bei einer Anhörung zur Verurteilung eines Angeklagten des Kapitol-Aufstands machte. Dabei deutete sie an, dass der Randalierer durch "blinde Loyalität gegenüber einer Person motiviert war, die übrigens bis heute frei ist". Trumps Anwälte argumentierten, die Bemerkung zeige die Überzeugung der Richterin, dass Trump "strafrechtlich verfolgt und inhaftiert werden sollte".

Trump wurde in vier Fällen angeklagt, weil er angeblich eine Verschwörung zur Untergrabung des Wahlergebnisses 2020 geplant haben soll. AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Trump wurde von US-Sonderstaatsanwalt Jack Smith in vier Fällen angeklagt, weil er angeblich eine Verschwörung zur Untergrabung des Wahlergebnisses 2020 geplant haben soll. Dies ist eines von vier Strafverfahren, mit denen der Republikaner konfrontiert ist. Er Spitzenkandidat für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024. In allen Anklagepunkten bekannte er sich als nicht schuldig. Trump hat Chutkan auf seiner Social-Media-Seite häufig kritisiert, seit sie mit der Leitung des Wahlverfahrens vor dem Bundesgericht in Washington beauftragt wurde. Chutkan, die vom ehemaligen demokratischen Präsidenten Barack Obama nominiert wurde, entschied 2021 gegen Trump in einem Zivilprozess, den dieser angestrengt hatte, um seine Unterlagen aus dem Weißen Haus vor dem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses zu schützen. (Reuters, red, 11.9.2023)