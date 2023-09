Furzender und schnarchender Begleithund vertreibt Passagiere

Passagiere an Bord eines Langstreckenflugs fanden die Blähungen einer Französischen Dogge gar nicht amüsant. (Symbolfoto) IMAGO/imageBROKER/Firn

Auf einem Flug der Singapore Airlines von Paris nach Singapur sorgte ein therapeutisches Begleittier für einigen Unmut. Die Französische Bulldogge machte zunächst durch lautes Schnarchen auf sich aufmerksam und begann dann auch noch ununterbrochen zu furzen, ist bei Asiaone.com zu lesen. Besonders das Paar, das hinter dem Herrchen und seinem tierischen Begleiter saß, litt unter den Ausdünstungen. Es wurde offenbar so schlimm, dass das Paar die Premium Economy verließ und sich freiwillig auf die einzigen noch freien Plätze in der Economy setzte, berichtet das Portal View from The Wing. Nun fordern sie die Preisdifferenz von Singapore Airlines zurück. Die Fluglinie hat ihnen einen Gutschein über 100 Singapur-Dollar, was rund 70 Euro entspricht, angeboten.

Wegen Personalmangels hebt Ferienflieger ohne Gepäck ab

Eine böse Überraschung erlebten die Passagiere eines Swiss-Fluges nach Bilbao. Auch nach langem Warten am Gepäckband kam kein einziger Koffer an. Das berichtet unter anderem Heute.at. Wie sich später herausstellte, hob die Maschine ohne ein einziges Stück Gepäck an Bord in die spanische Stadt ab. Offenbar wusste das die Besatzung, hatte darüber aber kein Wort zu den Reisenden gesagt. Dabei war das Flugzeug bereits mit einer eineinhalbstündigen Verspätung gestartet. Man habe das Gepäck deswegen zurückgelassen, weil man sonst nicht wieder rechtzeitig nach Zürich zurückgekommen wäre, hieß es vonseiten der Airline. Mittlerweile dürften die Reisenden wieder mit ihren Koffern vereint sein. Für viele wohl ein schwacher Trost für den versauten Start in den Urlaub.

Polizei nimmt Pärchen nach Sex auf der Bordtoilette fest

Heiß her ging es auch auf einem Easyjet-Flug vom englischen Luton nach Ibiza. Ein Pärchen konnte sich nicht zurückhalten und verzupfte sich gemeinsam auf die Bordtoilette, um lautstark Sex zu haben. Dadurch alarmiert, öffnete schließlich ein Flugbegleiter die WC-Tür und unterbrach die beiden. Das berichtet unter anderem Travel Tomorrow. Ein peinlicher Moment, der noch dazu auf Video festgehalten wurde. Das, wie könnte es anders sein, auch gleich hochgeladen wurde und auf X (vormals Twitter) viral ging. Die beiden wurden nach der Landung von der Polizei empfangen. (max, 16.9.2023)