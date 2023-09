Am Dienstagabend ist es so weit: Mit dem iPhone 15 stellt Apple seine neueste Smartphone-Generation vor. Doch so interessant dieses Ereignis auch sein mag, für die breite Masse an iPhone-Usern ist eine weitere erwartete Vorstellung eigentlich wichtiger – bringt der Event doch auch den offiziellen Startschuss für iOS 17, das in den kommenden Tagen dann auch für viele bestehende iPhones als Update verfügbar sein wird.

Nicht alle iPhones bekommen auch iOS 17. AFP

Wer bekommt noch?

Eine der zentralen Fragen dabei ist Jahr für Jahr: Wird mein aktuelles iPhone das Update noch erhalten? Für die meisten bestehenden Geräte dürfte die Antwort darauf Ja sein, ein paar Modelle fallen aber dieses Jahr wieder aus der Support-Liste.

Zu den offiziell von iOS 17 unterstützten Geräten zählen:

Das heißt im Gegenzug wiederum, dass drei Modelle aus dem vollständigen Support fallen, also iOS 17 nicht mehr erhalten werden. Konkret geht es dabei um iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Allesamt wurden sie im Herbst 2017 vorgestellt und waren zum Start mit iOS 11 ausgestattet. Sie haben also jeweils fünf große Versionssprünge bekommen.

Eingeschränkter Support bleibt

Betont sei, dass Apple seine Geräte auch nach dem Ende der großen Versionssprünge einige Jahre weiterpflegt, wenn auch in einem beschränkten Rahmen. So betont etwa das Unternehmen selbst, dass sogar Sicherheitslücken nur bei der jeweils aktuellen iOS-Generation vollständig geschlossen werden. Für alle, die ein iPhone 8 oder iPhone X haben, heißt das also, dass sie nun in eine Art erweiterten und im Umfang beschränkten Software-Support wandern.

Neben iOS 17 wird es natürlich parallel auch wieder eine neue Generation für das Tablet-Pendant geben, also iPad OS 17. Hier liest sich die offizielle Liste folgendermaßen:

In diesem Fall wurden im Vergleich zur Vorgängergeneration also das iPad Pro mit 12,9 Zoll der ersten Generation sowie das klassische iPad der fünften Generation gestrichen.

Was gibt es Neues?

Da die neue Apple-Software bereits einige Wochen im öffentlichen Betatest verfügbar war, sind auch die darin enthaltenen Neuerungen kein Geheimnis mehr. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, das iPhone in eine Art Smarthome-Display zu verwandeln. Facetime unterstützt erstmals Sprachnachrichten, und es gibt die Möglichkeit, einfach Kontakte von iPhone zu iPhone zu tauschen. Für Letzteres können die Nutzer selbst Kontakt-Poster erstellen, um zu bestimmen, wie das dann bei den anderen aussieht. Viele weitere Details zu den kommenden Neuerungen gibt es in einer früheren Vorschau auf iOS 17.

Unklar bleibt zunächst noch, wann das Update wirklich zum Download verfügbar sein wird. Es dürfte aber maximal noch eine Frage von Tagen sein, in den vergangenen Jahren hat Apple neue iOS-Generationen immer kurz nach der Vorstellung eines neuen iPhones veröffentlicht. (red, 12.9.2023)