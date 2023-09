Paris – Die Kreativdirektorin von Alexander McQueen, Sarah Burton, wird das zu Kering gehörende Modelabel nach zwei Jahrzehnten verlassen. Dies ist die jüngste in einer Reihe von Veränderungen im Management des französischen Luxuskonzerns. Eine neue kreative Leitung für das britische Modehaus werde "zu gegebener Zeit" benannt, teilte das Unternehmen am Montag in einer Erklärung mit.

"Wir möchten Sarah unsere große Dankbarkeit dafür ausdrücken, dass sie ein so wichtiges Kapitel in der Geschichte des Hauses Alexander McQueen geschrieben hat. Sarahs Beitrag in den vergangenen 26 Jahren wird einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen", sagte Gianfilippo Testa, Geschäftsführer von Alexander McQueen, in dem Statement.

Prince William und seine Frau Kate: Das Hochzeitskleid wurde von Sarah Burton entworfen. AP/Martin Meissner

Die Ankündigung von Burtons Abgang erfolgt inmitten einer umfassenden Umstrukturierung bei Kering, die darauf abzielt, den Umsatz des Starlabels Gucci wieder anzukurbeln. Burton, die über 14 Jahre lang mit dem Gründer des britischen Labels, Lee McQueen, zusammenarbeitete, bevor sie 2010 Kreativdirektorin wurde, wird in diesem Monat während der Pariser Modewoche ihre letzte Show für das Label präsentieren. Die für ihre Diskretion bekannte Burton, die nach dem Tod von McQueen die heikle Aufgabe übernahm, dessen Nachfolge anzutreten, ist bekannt für schmeichelhafte, dekonstruierte Schnitte und entwarf das Hochzeitskleid von Kate Middleton.

Sarah Burton ist die bevorzugte Designerin der Prinzessin für Veranstaltungen, darunter die Hochzeit des Herzogs und der Herzogin von Sussex im Jahr 2018 und die Beerdigung von Königin Elisabeth II. im Jahr 2022. AP/Jonathan Short

Die Gruppe, die die Finanzergebnisse des Unternehmens nicht veröffentlicht, hat die Marke weiter in den oberen Marktsegmenten angesiedelt und den ehemaligen LVMH-Manager Gianfilippo Testa im Mai letzten Jahres zum CEO ernannt. Er hat den Auftrag, die Expansion zu beschleunigen. Das Label McQueen ist neben Bottega Veneta und Balenciaga eine von mehreren Marken, für die der Konzern Kering Beautyprodukte entwickelt. (Reuters, red, 12.9.2023)