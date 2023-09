Die Bergrettung Mayrhofen, Alpinpolizisten sowie ein Polizei- und ein Notarzthubschrauber waren im Einsatz (Symbolbild). imago images/Michael Kristen

Mayrhofen – Ein 70-Jähriger ist am Montag bei einer Bergtour in den Zillertaler Alpen in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann war mit einem Freund auf die 2.973 Meter hohe Ahornspitze gegangen. Dort verblieb man zunächst eine Stunde lang. Beim Abstieg auf dem Normalweg stürzte der 70-Jährige plötzlich aus vorerst unbekannter Ursache 200 bis 300 Meter über steiles, mit Felsen durchsetztes Wiesengelände ab, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Sein Begleiter war vorausgegangen.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Nationalität des Verunglückten war vorerst nicht bekannt. Im Einsatz standen die Bergrettung Mayrhofen, Alpinpolizisten sowie ein Polizei-und ein Notarzthubschrauber. (APA, 12.9.2023)