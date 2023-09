43,5 Prozent der österreichischen Internetnutzerinnen und -nutzer nahmen das Dachangebot derStandard.at in Anspruch

Wien – DER STANDARD hat als Dachangebot im zweiten Quartal 2023 eine monatliche Onlinereichweite von 43,5 Prozent erzielt. Das entspricht durchschnittlich 3,1 Millionen Userinnen und Usern pro Monat für den Zeitraum April, Mai und Juni, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten der Österreichischen Web-Analyse (ÖWA) hervorgeht.

Mit 5.146.038 Unique Usern und einer Reichweite von 72,8 Prozent pro Monat liegt das ORF.at-Network im Ranking bei den Onlineangeboten an erster Stelle, gefolgt vom Willhaben-Dachangebot (4.486.546 Unique User, 63,4 Prozent Reichweite) und dem Krone.at-Gesamtangebot (3.693.026 Unique User, 52,2 Prozent Reichweite). Die Kurier-Online-Medien liegen mit 3.051.604 Unique Usern monatliche und einer Reichweite von 43,1 Prozent an fünfter Stelle.

Die Reichweiten der Dachangebote laut ÖWA im zweiten Quartal 2023 im Überblick:

Die Österreichische Web-Analyse misst monatliche Zugriffszahlen. Jedes Quartal weist sie auch Onlinereichweiten bezogen auf die Internetnutzerinnen und -nutzer in Österreich aus. 6,33 Millionen Internetnutzerinnen und-nutzer in Österreich ab 14 Jahren nutzten im zweiten Quartal 2023 die Angebote der ÖWA in einem durchschnittlichen Monat. Das sind um 60.000 Userinnen und User mehr als im zweiten Quartal 2022. Die Reichweite bei den Userinnen und Usern beträgt 89,5 Prozent.

Die aktuelle ÖWA weist Reichweiten- und Strukturdaten für 116 Online-Angebote (Einzelangebote, Dachangebote, Vermarktungsgemeinschaften) und 385 buchbare Belegungseinheiten im Mediaplanungstool Zervice aus.

Einzelangebote

Bei den Zahlen für Einzelangebote im Monat führt ORF.at (4.971.106 Unique User, 70,3 Prozent Reichweite) vor willhaben.at (4.486.546 Unique User, 63,4 Prozent Reichweite), krone.at (3.685.546 Unique User, 52,1 Prozent Reichweite) und heute.at (3.451.921 Unique User, 48,8 Prozent Reichweite). derStandard.at kommt auf 42,4 Prozent oder 2.996.499 Unique User.

Die Reichweiten der Einzelangebote laut ÖWA im zweiten Quartal 2023 im Überblick:

(red, 12.9.2023)