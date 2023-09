Womit sucht der ORF in diesem Herbst sein Showpublikum? "Hier spielt die Musik" lässt bekannte Menschen wie Michaela Kirchgasser, Tobias Pötzelsberger, Nadja Maleh und Andi Knoll Musikstücke raten, selbst nachsingen und, so der ORF, "mit körperlichem Einsatz in Aktionsrunden den richtigen Ton treffen". Das klingt nach Spielen mit Geräten wie der Klavier-Tanzmatte, bekannt vom Kindergeburtstag.

Hast du Töne? Katharina Straßer und Lukas Schweighofer lassen im November im ORF-1-Hauptabend Promis Musik raten, singen und nachspielen. ORF/Hans Leitner

Katharina Straßer mit Liveband

Katharina Straßer, eine ausgebildete Sängerin, wird mit einer Liveband musikalisch durch die Show führen. An ihrer Seite soll Lukas Schweighofer Spielrunden und Punktestände unter Kontrolle behalten.

"Prominente und Talente" treten in jeweils drei Zweierteams pro Ausgabe an. Mit dabei sind laut ORF unter anderem Michaela Kirchgasser, Thorsteinn Einarsson, Tobias Pötzelsberger, Nadja Maleh, Mark Seibert, Andi Knoll und Paulus Gaspari vom Comedy-Duo Dr. Bohl.

"Hier spielt die Musik" startet am 3. November um 20.15 Uhr im Hauptabend von ORF 1 und läuft über insgesamt vier Freitagabende. (red, 12.9.2023)