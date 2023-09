Die SPÖ muss nicht nur ihre Finanzen in den Griff bekommen, sondern trotz schwarz-blauem Pakt auch in der Proporzregierung versuchen, mitzugestalten

Bei seinem Amtsantritt im Jänner galt Sven Hergovich als neuer Hoffnungsträger der angeschlagenen niederösterreichischen SPÖ. Er sollte die Partei reformieren und für die nächsten Jahre stabil aufstellen. Doch für Hergovich ist seither wenig gut gelaufen. Zunächst schlugen die Regierungsverhandlungen mit der ÖVP nach der Landtagswahl fehl – Hergovich hatte sich mit seinen Forderungen verzockt und damit den Weg für Schwarz-Blau freigemacht.

Und nun hat die SPÖ im Land auch noch mit ihren Finanzen zu kämpfen. Sie bekommt seit der Wahlniederlage rund eine Million Euro weniger Parteienförderung. Kündigungen stehen im Raum, ein Problem für eine Arbeiterpartei. Ein Sparkurs und eine Organisationsreform stehen auf dem Plan.

Für Sven Hergovich und seine niederösterreichische SPÖ sind schwierige Zeiten angebrochen. Foto: Heribert Corn

Will die SPÖ in Niederösterreich nicht in der Bedeutungslosigkeit versinken, muss sie allerdings auch inhaltlich einen neuen Kurs einschlagen. Eine aktive Beteiligung an der Regierungsarbeit sollte das Ziel sein. Der bisherige Kurs, sich im Stil von Hergovich lieber "die Hand abzuhacken", als von Forderungen abzusehen, ist nicht zielführend. Denn Kompromisse gehören in einer Demokratie dazu.

Die SPÖ muss deshalb versuchen, sich in der Proporzregierung einzubringen – trotz aller Meinungsverschiedenheiten mit ÖVP und FPÖ. Sonst sitzt man als Sozialdemokratie bis zur nächsten Wahl nur als Zuschauer auf der Regierungsbank. Und das nächste Wahldesaster wäre programmiert. (Max Stepan, 12.9.2023)