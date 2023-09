Wir halten es so, wie wir glauben oder wie es uns gerade in den Kram passt. Zwei Beispiele aus dem Alltag

Es ist grad ein bissi schwierig mit Corona: Aus dem mit Ivermectin zu fütternden Würmchen ist Schrödingers Katze geworden. Lebt, ist tot, gibt es, gibt es nicht, ist schon weg, ist wieder da. Und es ist nicht damit zu rechnen, dass sich an dem nebulösen Aggregatzustand in einem Jahr vor Nationalratswahlen, mit Herrn Dr. med. irr. Herbert Kickl am Horizont, etwas ändert.

Halten wir es also so, wie wir glauben oder wie es uns gerade in den Kram passt. Beispiel: Absage einer Hotelbuchung aufgrund der (mit PCR-Test belegten) Covid-Infektion beider Reisenden. Antwort Hotel: "Stornofrist bereits verstrichen, Vollpreis wird verrechnet." Antwort Gäste: "Gut, die Reise beginnt erst in fünf Tagen, unsere Symptome sind im Abklingen, wir kommen!" Antwort des Hotels: "Wir informieren Sie, dass Sie mit einer Covid-Infektion unseren Betrieb nicht betreten dürfen." Merke: 1. Es gibt keine Corona-Regeln. 2. Es gibt Corona-Regeln.

Weiterhin erlaubt: Maske in Öffis. Foto APA / Eva Manhart

Ducken und durch, Empfehlungen bei der Kartenleserin. Die Regierung sagt nichts, dann kann ihr niemand vorwerfen, sie hätte etwas gesagt! Beispiel Vermummungsverbot. Es gibt eine Handlungsanweisung an öffentliche Organe: Maskentragen ist weiterhin auch ohne medizinisches Attest erlaubt. Öffentlich wurde dieser Erlass allerdings nie gemacht. Es könnte sich ja jemand darüber ärgern, zum Beispiel einer, der gerade Lust hat, in den Öffis eine maskentragende Person anzupöbeln. (Gudrun Harrer, 12.9.2023)