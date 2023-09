19.40 REPORTAGE

Re: Zwischen Hoffnung und Angst – Der Felssturz von Brienz Georgin Bonifazi lebt in Brienz im Schweizer Kanton Graubünden. Hier gibt es regelmäßig Erdrutsche, die

Lage hat sich jedoch verschlimmert, und im Mai 2023 musste er das Haus verlassen, ohne zu wissen, ob er jemals zurückkehren kann. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Der Sturm – Tiere bei Blitz und Donner Wie verhalten sich Wildtiere, wenn es blitzt und donnert? In Zeiten des Klimawandels mehren sich solche Wetterextreme, der Film dokumentiert den Verlauf eines Sturms und folgt dem Überlebenskampf unterschiedlicher Wildtiere. 21.15, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dok1: Die Plastiklawine Lisa Gadenstätter reist in ihrer Reportage unserem Plastikmüll hinterher und stößt auf ein Netz aus Lobbyisten, Mauern des Schweigens, Mafia-Machenschaften. Während unser Müll aus ­Österreich verschwindet, wachsen die illegalen Mülldeponien ärmerer Länder. Um 21.05 Uhr folgt die Doku Coca-Cola und das Plastikproblem: Ein Konzern in der Kritik. Bis 22.00, ORF 1

20.15 FLATTERMANN

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Heath Ledger als diabolischer Joker in der letzten Rolle seines kurzen Lebens. Neben und gegen ihn agiert Christian Bale (The Fighter) als dunkler Batman in einer düsteren Comic-Saga, die zwischen Wahnsinn und Action oszilliert. Bis 23.10, Puls 4

20.15 KUPPLEREI

Bauer sucht Frau Auf geht’s in die neue Staffel der ATV-Kupplershow, 13 Bauern und Bäuerinnen wollen einen neuen Partner oder eine neue Partnerin fürs Leben finden. Arabella Kiesbauer hilft dabei wieder kräftig mit. Bis 22.25, ATV

20.15 HOME SWEET HOME

Seine Mutter und ich (A 2010, Wolfgang Murnberger) Nach dem Tod des Vaters ziehen die Geschwister (Andreas Kiendl und Muriel Baumeister) wieder bei Mutti (Marianne Mendt) ein. Die badet im Selbstmitleid, anstatt zu trauern – das kann ja heiter werden! Böse Komödie vom Knochenmann-Regisseur. Bis 21.45, ARD

22.00 KLARTRAUM

The Cell (USA 1999, Tarsen Singh) Die Psychologin Catherine (Jennifer Lopez) kann in die Gedankenwelt psychisch Kranker eindringen. Jetzt muss sie in die Traumwelt des im Koma liegenden Frauenmörders (Vincent D’Onofrio) steigen. Wo hat er sein letztes Opfer versteckt. Augenschmaus, serviert

mit kaltem Angstschweiß. Bis 00.15, Tele 5

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Iran – Ein Jahr "Frau, Leben, Freiheit" Vor einem Jahr löste der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini in Polizeigewahrsam Massenproteste im Iran aus. Die Reportage zeichnet den Verlauf anhand von Videos, die Menschen unter großer Gefahr gefilmt haben, nach. Um 23.20 Uhr folgt im Weltjournal+ die Doku Sieben Winter in Teheran – der Fall Reyhaneh Jabbari. Bis 00.20, ORF 2

Die Youtuberin Sarina Esmailzadeh ist eine von hunderten bei den Protesten im Iran getöteten Demonstrantinnen – "Weltjournal+", 23.20 Uhr, ORF 1. ORF/FairUse

Radiotipps

11.05 LESUNG

Radiogeschichten: "Gedeih und Verderb" Aus dem Debütroman von Greta Lauer. Es liest Katharina Knap. Bis 11.25, Ö1

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Der Ukraine-Krieg – Szenarien für die nahe Zukunft Politikwissenschafter Gustav Gressel bei Philipp Blom. Bis 13.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Fatu braucht Kinder Letzte Rettung für das Nördliche Breitmaulnashorn. Bis 19.30, Ö1

21.00 PHILOSOPHIN UND AUTOR

Salzburger Nachtstudio Lisz Hirn und Fahim Amir über die Hoffnung. Bis 21.55, Ö1 (Astrid Ebenführer, 13.9.2023)