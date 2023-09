Windows 365-App am Motorola-Thinkphone soll ein vollwertiges Desktop-Windows per Smartphone zugänglich machen

Mehrere Jahre lang probierte Microsoft, ein eigenes Smartphone-Betriebssystem als dritte Option neben Apples iOS und Googles Android zu etablieren. In das Projekt "Windows Phone" versenkte man einige Ressourcen und kaufte sich sogar die Handysparte des ehemaligen finnischen Branchenriesen Nokia.

Doch mancherlei Unzulänglichkeiten des Systems, strategische Fehler und daraus resultierend schließlich auch schwindendes Interesse von App-Entwicklern ließen das Vorhaben letztlich scheitern. Bis heute gibt es aber eine kleine Fangemeinde, die der Plattform nachtrauern. Nun gibt es ein kleines Comeback.

Windows 365 bringt Hauch von "Continuum"

Nein, Microsoft hat nicht Windows 10 Mobile – so die letzte Ausgabe – wiederbelebt, aber ein Feature, das damals den Namen "Continuum" trug. Im Bestreben, Windows möglichst plattformübergreifend funktionieren zu lassen, ließen sich Windows-10-Mobile-Smartphones an externe Bildschirme anschließen und lieferten auf diesen ein mit Maus und Tastatur bedienbares System. Die Idee machte auch bei anderen Anbietern Schule, Samsung liefert etwa die Desktopvariante seines Android-Systems unter dem Titel "Dex".

Auch das Motorola Thinkphone, eine vorwiegend an Businesskundschaft gerichtete Auskopplung der Edge-Serie, bekommt nun eine solche Funktion, die hier "Think 2 Think" getauft wurde. Das Handy an sich läuft zwar mit Android, mittels eigener App soll es aber bei der Anbindung an ein Display Zugang zum Cloud-gestützten Windows 365 liefern und sich somit wie ein vollwertiger Desktoprechner nutzen lassen.

Windows 365: Introducing Enhanced Windows 365 App Experience – Re-imagining mobile productivity

Windows

Das Handy lässt sich in dieser Kombination auch als Tastatur und Maus nutzen, alternativ dazu kann auch einfach passendes Bluetooth-Equipment angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme des Cloud-Windows soll in lediglich zwei Schritten möglich sein, wie ein Video von Microsoft zeigt. Das Smartphone lässt sich daneben auch normal weiterverwenden, die Performance soll durch den Betrieb des Cloud-Windows nicht merkbar beeinträchtigt werden.

Zunächst wird diese in Partnerschaft der zwei Unternehmen entwickelte Funktion ausschließlich Besitzern des Thinkphones vorbehalten bleiben. Microsofts großer Fokus auf Cloudservices lässt es aber realistisch erscheinen, dass der Windows-365-Zugang per Smartphone in Zukunft auch mit anderen Android-Smartphones ermöglicht wird. (red, 12.9.2023)