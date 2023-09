Präsident Biden habe die US-Bevölkerung "belogen", was die Geschäfte seiner Familienmitglieder betreffe, sagte der Republikaner Kevin McCarthy. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHIP

Washington D.C. – Der republikanische Speaker des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy hat die zuständigen Kommissionen der Abgeordnetenkammer mit Ermittlungen zu einem Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden beauftragt. In den vergangenen Monaten hätte seine Partei "schwerwiegende und glaubwürdige Vorwürfe" gegen den Demokraten Biden gesammelt, die "eine Kultur der Korruption" zeigten, so McCarthy in einer Pressekonferenz am Dienstag.

Biden habe die amerikanische Bevölkerung belogen, was seine Kenntnis über Geschäftstätigkeiten seiner Familie im Ausland betreffe. Damit spielte er auf die Aktivitäten von Bidens Sohn Hunter an. Hunter Biden dürfte demnächst auch mit einer Anklage wegen illegalen Waffenbesitzes rechnen. Das Finanzministerium habe 120 Transaktionen der Familie Bidens und ihrer Geschäftspartner gesammelt, die von US-Banken als verdächtig eingestuft worden seien, sagte McCarthy am Dienstag. Es scheine, dass Bidens Familie in der Sache bevorzugt behandelt worden sei. McCarthy sieht darin "Machtmissbrauch" und "Korruption".

Verfahren hat wenig Aussicht auf Erfolg

Der Republikaner will nun unter den Abgeordneten seiner Partei im Repräsentantenhaus eine Mehrheit für die Aufnahme der Ermittlungen hinter sich bringen. Ob es dazu kommt und ob in einem weiteren Schritt ein sogenanntes Impeachment-Verfahren eröffnet werden könnte, ist offen.

Über eine mögliche Amtsenthebung des Präsidenten hätte ohnehin die andere Kongresskammer, der Senat, zu entscheiden. Dort haben Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit. Dass der Präsident am Ende schuldig gesprochen und des Amtes enthoben werden könnte, gilt daher bisher als ausgeschlossen.

Republikanisches Ablenkungsmanöver?

Bidens Demokraten sehen das Vorhaben als Versuch der Republikaner, die Öffentlichkeit von den rechtlichen Problemen Trumps abzulenken. Dieser ist mit vier Strafanklagen konfrontiert. Zudem steht McCarthy unter dem Druck des rechten Flügels seiner Partei, schärfer gegen Biden vorzugehen. Biden hatte Trump 2020 besiegt und strebt im nächsten Jahr seine Wiederwahl an. Dort könnte er erneut auf Trump treffen.

Die Republikaner beschuldigen Joe Biden seit Jahren, während seiner Zeit als Vizepräsident von 2009 bis 2017 von Auslandsgeschäften seines Sohnes Hunter Biden profitiert zu haben. Das war bereits Thema im Wahlkampf 2020. Beweise für die Vorwürfe wurden aber nicht vorgelegt. (red, APA, Reuters, 12.9.2023)