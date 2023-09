Romelu Lukaku hat einmal mehr seinen Job erledigt. IMAGO/Jbo

Brüssel - Belgien hat sich in der Österreich-Gruppe F der EM-Qualifikation keine Blöße gegeben und die Tabellenführung auch ohne seine langzeitverletzten Stars Kevin De Bruyne und Thibaut Courtois erfolgreich verteidigt. Dank eines 5:0 (2:0) über Estland am Dienstag liegt die Truppe von Domenico Tedesco weiter vor der punktegleichen ÖFB-Elf, die in Schweden 3:1 siegte. Damit kommt es am 13. Oktober in Wien zum Gipfeltreffen zweier ungeschlagener Teams.

Jan Vertonghen eröffnete den Torreigen im König-Baudouin-Stadion nach einem Eckball per Kopf bereits in der vierten Minute, Leandro Trossard setzte bald fort (18.). Nach der Pause bejubelte dann Belgien-Kapitän Romelu Lukaku seine Länderspieltore 76 und 77 (56., 58.), im Finish netzte auch Charles De Ketelaere (88.). Den Belgiern ist damit wie Österreich das EM-Ticket kaum mehr zu nehmen.

In Gruppe C bescherte Italien seinem Neo-Coach Luciano Spaletti wenige Tage nach dem enttäuschenden 1:1 in Nordmazedonien den ersten Sieg. In Mailand sorgte der 23-jährige Davide Frattesi mit einem frühen Doppelpack (12., 29.) gegen die Ukraine aber nur scheinbar für klare Verhältnisse. Andrij Jarmolenko gelang kurz vor der Pause der Anschlusstreffer (41.), die Gastgeber mussten trotz Dominanz bis zum Schluss zittern. Die bei der vergangenen WM absenten Azzurri kletterten aber sechs Punkte hinter Leader England (1 Spiel mehr) auf Platz zwei vor den punktegleichen Ukrainern und Nordmazedoniern (je 7, je 1 Spiel mehr).

Italien leistet sich gegen die Ukraine keinen Fehltritt. AP/Antonio Calanni

In Gruppe A kamen Spanien und Norwegen zu Favoritensiegen. Gavi (18.), Mikel Merino (33.), Joselu (70.), Ferran Torres (73., 83,) und Alex Baena in seinem ersten Länderspiel (78.) sorgten in Granada für einen 6:0-(2:0)-Heimtriumph gegen das punktelose Zypern. Die "Furia Roja" reduzierte bei einem Spiel weniger den Rückstand auf den makellosen Leader Schottland auf sechs Punkte. Zwei weitere Zähler dahinter liegt Norwegen nach einem 2:1 (2:0) über Georgien von Sturm-Graz-Legionär Otar Kiteishvili. Erling Haaland glänzte in Oslo mit seinem 25. Tor im 26. Länderspiel, zudem traf Martin Ödegaard (33.). Der Anschlusstreffer Georgiens durch Budu Zivzivadze kam zu spät (91.).

In Gruppe I brauchte Tabellenführer Schweiz nach der 2:2-Enttäuschung beim Kosovo gegen "Fußballzwerg" Andorra über eine Hälfte, um die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Schließlich reichten zwei Treffer von Cedric Itten (49.) und Granit Xhaka (84.) zu einem wenig glanzvollen 2:0-(0:0)-Sieg. Israel blieb mit Salzburgs Mittelfeldmann Oscar Gloukh dank eines Last-Minute-Treffers von Gavriel Kanichowsky (93.) und eines 1:0-Sieges über Belarus im EM-Rennen.

Rumänien gegen Kosovo wurde unterbrochen

Die Heimpartie von Verfolger Rumänien gegen den Kosovo war für fast eine Stunde unterbrochen. Wegen eines Banners von rumänischen Fans mit der Aufschrift "Kosovo ist Serbien" verließen die kosovarischen Spieler nach rund 18 Minuten das Feld, die Partie wurde schließlich wieder beim Stand von 0:0 fortgesetzt. Rumänien tat sich aber selbst nach Gelb-Rot für Vedat Muriqi kurz vor der Pause schwer und wurde erst im Finish durch Nicolae Stanciu (83.) bzw. Valentin Mihaila (93.) erlöst. Hinter der Schweiz (14 Punkte) sind die Rumänen (12) Zweiter, danach folgt Israel (11). (APA; 12.9.2023)

Spanien - Zypern 6:0 (2:0)

Tore: Gavi (18.), Merino (33.), Joselu (70.), Ferran Torres (73., 83.), Baena (77.)

Norwegen - Georgien 2:1 (2:0)

Tore: Haaland (25.), Ödegaard (33.) bzw. Zivzivadze (91.)

Italien - Ukraine 2:1 (2:1)

Tore: Frattesi (12., 29.) bzw. Jarmolenko (41.)

Malta - Nordmazedonien 0:2 (0:2)

Tore: Elmas (5.), Manew (41.)

Belgien - Estland 5:0 (2:0)

Tore: Vertonghen (4.), Trossard (18.), Lukaku (56., 58.), De Ketelaere (88.)

Schweden - Österreich 1:3 (0:0)

Tore: Holm (90.) bzw. Gregoritsch (53.), Arnautovic (56., 69./Elfmeter)

Schweiz - Andorra 3:0 (0:0)

Tore: Itten (49.), Xhaka (84.), Shaqiri (93./Elfmeter)

Israel - Belarus 1:0 (0:0)

Tor: Kanichowsky (93.)

Rumänien - Kosovo 2:0 (0:0)

Tore: Stanciu (83.), Mihaila (93.). Gelb-Rot: Muriqi (Kosovo/42.)

Das Spiel war für rund eine Stunde unterbrochen.