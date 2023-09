Die Feuerwehr evakuierte vier Passagiere und den Lokführer aus dem Triebwagen. IMAGO/Panthermedia

Seefeld – Nach einem schweren Unwetter mit Starkregen ist am Dienstagabend im Großraum Seefeld (Bezirk Innsbruck-Land) eine Mure abgegangen. Ein auf der Bahnstrecke von Scharnitz in Richtung Seefeld fahrender Regionalzug wurde erfasst und teils von der Mure eingeschlossen. Vier Zugpassagiere sowie der Lokführer mussten von der Feuerwehr Seefeld aus dem Triebwagen evakuiert werden, teilte die Polizei Tirol am Mittwoch in der Früh mit. Sie blieben bei dem Vorfall unverletzt.

Die Seefelder Straße (B177) ist von Seefeld Nord bis zur Kreuzung mit der L75 im Bereich Gießenbach bis auf weiteres gesperrt. Örtliche Umleitungen wurden eingerichtet. Im Einsatz standen die Feuerwehr Seefeld und Feuerwehr Scharnitz mit 45 Mann, Rettung mit Einsatzleiter, der ÖBB-Einsatzleiter, ÖBB-Einsatzkoordinator, die Straßenmeisterei Zirl und sechs Polizeistreifen. (APA, 13.9.2023)