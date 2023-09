Erdbeben Kaum noch Hoffnung auf Überlebende nach Erdbeben in Marokko

Nach dem Erdbeben in Marokko läuft das Leben in Marrakesch fast wieder in normalen Bahnen. Einige Kilometer südlich im Atlasgebirge liegen dagegen ganze Dörfer in Trümmern, die Bewohner graben mit Schaufeln nach Verschütteten. Die Hoffnung, Menschen noch lebend zu retten, schwindet