Die Probleme, mit denen es die EU zu tun hat, sind nicht eben weniger geworden seit Ursula von der Leyens Rede zur Lage der Union vor einem Jahr, bei der die EU-Kommissionspräsidentin eindringlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt hat. Wenn die Deutsche nun ab 9 Uhr abermals ans Rednerpult tritt, wird sie auch über die wirtschaftliche Rezession sowie über die grassierende Inflation sprechen müssen, die vielen Bürgerinnen und Bürgern der 27 EU-Ländern zu schaffen macht.

Live: 2023 State of Union address by EU Commission President Ursula von der Leyen | DW News

EU Commission President von der Leyen delivers 2023 State of the Union address. Subscribe: https://www.youtube.com/user/deutschewelleenglish?sub_confirmation=1 For more news go to: http://www.dw.com/en/ Follow DW on social media: ►Facebook: https://www.faceb DW News

Besonders ist die heurige Rede zur Lage der Union auch deshalb, weil es von der Leyens letzte sein könnte: Ob die Christdemokratin nach der EU-Wahl im kommenden Jahr erneut an der Spitze der Kommission stehen wird, ist noch offen. Ob es nach dem vierten also auch ein fünftes derartiges Grundsatzreferat von der Leyens geben wird, steht in den Sternen. Fest steht aber, dass sie versuchen wird, schon angesichts des anlaufenden Wahlkampfs eine positive Bilanz ihrer Amtszeit zu ziehen.

Ob Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach den Wahlen im kommenden Jahr weiter im Amt bleibt, ist noch unsicher. EPA/JULIEN WARNAND

In diesem Zusammenhang steht auch die Frage, welche Vorhaben die womöglich scheidende Kommissionspräsidentin bis zur EU-Wahl (6. bis 9. Juni 2024) noch in trockene Tücher bringen will. Offen sind etwa noch der geplante, aber noch nicht finalisierte EU-Asyl- und -Migrationspakt sowie der sogenannte Green Deal, von der Leyens Leuchtturmprojekt zum Klimaschutz.

E-Autos und Industriekrise

Dabei ist sie aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Ratspräsidentschaften angewiesen, aktuell liegt diese bei Spanien, im neuen Jahr übernimmt von der Leyens Geburtsland Belgien das Ruder. Auch die Themen E-Mobilität sowie die aktuell kriselnde Industrie in der EU dürften zur Sprache kommen.

Inflation und Arbeitskräftemangel dürften weitere wichtige Themen werden, so der Kommissionsvertreter weiter. Ein weiterer Punkt der Rede könnte die EU-Politik mit Blick auf künstliche Intelligenz sein. Betonen dürfte die Kommissionschefin auch die unverminderte Unterstützung der EU für die Ukraine. Vergangenes Jahr begrüßte von der Leyen Ukrainerinnen im Parlament, denen sie – stellvertretend – die fortdauernde Solidarität der Unionsbürgerinnen und -bürger versprach. "Wir haben die innere Stärke Europas wieder zum Vorschein gebracht", erklärte sie mit Blick auf die gemeinsamen Anstrengungen zur Unterstützung des angegriffenen Landes. (Florian Niederndorfer, 13.9.2023)