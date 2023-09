Fridays for Future Tausende Teilnehmer bei Klimastreiks in Österreich erwartet

Die Organisation Fridays for Future ruft für Freitag erneut zu einem internationalen Klimastreik auf. In Österreich rechneten die Organisatorinnen und Organisatoren bei einer Pressekonferenz am Dienstag dabei wieder mit "tausenden Teilnehmern". Zentrale Forderung von FFF: Bundeskanzler Karl Nehammer soll einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen