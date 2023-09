Ein Modell des Projekts Heumarkt. Der Projektbetreiber Wertinvest hat im Juni seine neuen Pläne vorgestellt. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien/Riad – Das historische Zentrum Wiens bleibt auf der Roten Liste der gefährdeten Welterbestätten. Das wurde bei der 45. Sitzung des Unesco-Welterbekomitees in Riad in Saudi-Arabien entschieden, wie die Unesco am Mittwoch mitteilte. Grund für den Status ist das geplante Bauprojekt am Heumarkt der Firma Wertinvest, für das erst Ende Juni adaptierte Pläne vorgestellt wurden. Die Unesco äußerte sich aber auch positiv.

Laut Aussendung wurde auf Initiative des Komiteemitglieds Saudi-Arabien ein Abänderungsantrag des ursprünglichen Entscheidungsentwurfs ("Draft Decision") eingebracht und in der Folge angenommen. Darin nehme das Komitee positiv zur Kenntnis, dass im Vorfeld der Sitzung seitens des Investors ein gegenüber den zuletzt veröffentlichten Entwürfen reduziertes Projekt präsentiert wurde.

Dieses werde nun einer technischen und wissenschaftlichen Beurteilung unterzogen, hieß es. Dabei werde evaluiert, ob das Bauvorhaben mit der Welterbestätte vereinbar ist. (APA, 13.9.2023)