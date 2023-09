Ursula von der Leyen hat in ihrer Rede zur Lage der EU viele Punkte angesprochen. Welche sind Ihrer Meinung nach am drängendsten?

"Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde die Hoffnung für viele. Sie ist heute die Notwendigkeit für alle." Dieses Zitat geht auf einen der Väter der Europäischen Union, Konrad Adenauer, zurück. Der Traum eines Vereinigten Europas und die Sicherung langfristigen Friedens sollen damit verwirklicht werden. Seitdem hat sich viel getan. Mittlerweile gehören 27 Länder der Europäischen Union an, und mit zahlreichen weiteren Ländern werden Gespräche über einen möglichen Beitritt geführt. Die EU und deren Ausformung ist somit kein starres Konstrukt, und auch die Herausforderungen, vor denen das geeinte Europa steht, sind stets neue.

So beschäftigt seit über einem Jahr der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit verbundenen Folgen die Union. Am Mittwoch hat die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ihre mittlerweile vierte Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten. Klimawandel, Energiewende, Inflation, Migration und vieles mehr kamen dabei zur Sprache – und auch wie verwoben diese Themen miteinander sind. Für die Lösung brauche es daher auch ein eng abgestimmtes und vernünftiges Vorgehen der einzelnen Mitgliedsländer und der Kommission. "Sie verspricht nicht das Blaue vom Himmel wie so viele Populisten von rechts und links, die den Menschen einreden, es wäre alles doch ganz einfach zu lösen. Von der Leyen ist mehr Arbeiterin als Visionärin: zäh im Vorgehen, Schritt für Schritt. Man denke nur an das genaue Gegenteil ihres Regierungsstils, an den früheren US-Präsidenten Donald Trump: laut, unsachlich, ein Blender und Lügner. Wenn man diesen Unterschied vor Augen hat, lässt sich leicht erkennen, was wir am europäischen Weg der politischen Vernunft haben", kommentiert Thomas Mayer im STANDARD.

Auch "Ironie" sieht ein Zusammenstehen für notwendig, um den Transformationsprozess zu stemmen:

Im kommenden Jahr hat die europäische Bevölkerung wieder die Möglichkeit, die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu wählen. Von 6. bis 9. Juni stehen die Türen der Wahllokale dafür offen. Die Wahlbeteiligung schwankt unter den Ländern enorm. So gingen 2019 in Belgien und Luxemburg über 80 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen, während in Tschechien, Slowenien, Kroatien und der Slowakei die Wahlbeteiligung bei unter 30 Prozent lag. Im Durchschnitt nahmen 50,66 Prozent an der EU-Wahl teil. In Österreich war ein Anstieg zu verzeichnen, und 59,8 Prozent gingen wählen.

