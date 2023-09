Ein US-Journalist bereist in "Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der Blauen Zonen" entlegene Teile der Welt, um das Geheimnis des gesunden Alterns zu erforschen

Wollen Sie 100 Jahre alt werden? Meine persönliche Antwort ist an eine Bedingung geknüpft: Ja, aber nur, wenn ich lange geistig und körperlich fit bleibe. Wie mal leben soll, damit man ein hohes Alter erreicht, dabei gesund bleibt und die Lebensfreude nicht verliert, zeigt die Netflix-Serie "Wie wird man 100 Jahre alt. Die Geheimnisse der Blauen Zonen".

Blaue Zone sind Regionen der Welt, in denen Menschen viel länger als der Durchschnitt leben. Der amerikanische Autor Dan Buettner erforscht dieses Phänomen seit Jahrzehnten. Für die Netflix-Dokumentarserie bereist er fünf Orte weltweit: die Nicoya-Halbinsel in Costa Rica, die japanische Insel Okinawa, ein Dorf auf Sardinien und eines in Griechenland sowie die US-amerikanische Stadt Loma Linda.

Dora Bustos ist 102 Jahre. Wie man so alt wird, dem geht Dan Buettner derzeit auf Netflix nach. Foto: Netflix

Gemeinsamkeiten

Bald kristallisiert sich heraus, dass Menschen und Lebensstile, die uns Buet­tner zeigt, einiges gemeinsam haben. In den Blauen Zonen setzen Menschen auf sehr spezielle Essgewohnheiten, bewegen sich viel und haben ein funktionierendes Sozialleben. Gute Beziehungen wurden schon in einer kürzlich veröffentlichten Studie als bestes Rezept zum Glücklichsein angepriesen. Damit sind nicht nur enge Beziehungen gemeint, sondern auch Zufallsbegegnungen.

Live to 100: Secrets of the Blue Zones | Official Trailer | Netflix

Netflix

Der Stadtstaat Singapur macht sich diese Erkenntnisse schon lange zunutze und fördert Programme zur Gesundheitsvorsorge, die ganzheitlich gedacht werden, etwa durch Wohnbau, der ­soziale Begegnungen ermöglicht, und Mehrgenerationen-WGs. Am Ende der Dokureihe steht die Frage, ob auch andere Staaten für ihre Bewohner und Bewohnerinnen ähnliche Maßnahmen umsetzen sollten. (Olivera Stajić, 15.9.2023)