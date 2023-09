Man kann Apple zumindest nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Mit dem iPhone 12 mini unternahm man den Versuch, eine Version des eigenen Smartphones zu etablieren, die auch die "Tiny Phone"-Gemeinde anspricht. Statt 6,1 Zoll als Mindestmaß gab es hier ein 5,4-Zoll-Display. Trotz kompakteren Formats gab es kaum Abstriche bei der sonstigen Hardware.

Im Jahr darauf wiederholte man das Experiment mit dem iPhone 13 mini. Der Erfolg war aber offenbar überschaubar. Mehrfach berichteten Analysten, dass die Nachfrage nach dieser Variante deutlich unter den Erwartungen geblieben war. Schon letztes Jahr verzichtete Apple wieder auf das kleinste Modell. Heuer haut man den Deckel endgültig drauf.

Kein Nachfolger und Verkaufsende

Die Vorstellung des iPhone 15 ging ebenfalls ohne ein "mini" über die Bühne. Apple bleibt bei seiner Standardformel mit dem iPhone 15, 15 Plus, Pro und Pro Max. Die Jünger des Handy-Kleinformats mögen zwar – jedenfalls im STANDARD-Forum – laut sein, viele scheinen sie aber nicht zu sein. Und so schließt Apple das kurzlebige "mini"-Kapitel, indem man auch den Verkauf des iPhone 13 mini einstellt.

Das iPhone 13 mini war das letzte seiner Art. DER STANDARD/Mey

Das entspricht auch dem Trend hin zu großen Handys. Trotz des geschmalzenen Preises war zuletzt Apples teuerstes und größtes Modell, das iPhone 14 Pro Max, die gefragteste Variante.

Kein Platz zwischen SE und Standardmodellen

Für das Aus des mini gibt es auch eine weitere Erklärung, nämlich dass dieses in Konkurrenz mit dem iPhone SE steht, das 2022 neu aufgelegt wurde. Die SE-Version ist zwar im Vergleich mit den Standardmodellen hardwareseitig stärker abgespeckt, fällt mit ihrem 4,7-Zoll-Bildschirm dafür aber noch kompakter aus und kostet weniger.

Wer nicht die allerneuesten Features und die beste Ausstattung benötigt und trotzdem in der Apple-Welt bleiben will, wird hier gut bedient. Wer sehr wohl die High-End-Schiene fahren will, kommt um die Standardmodelle kaum herum. Damit bleibt wenig Raum für ein weiteres Modell.

Ob es wieder ein iPhone SE geben wird, steht freilich auch noch in den Sternen. Allerdings wird diese Reihe nicht jährlich bedient. Die erste Version erschien 2016, die zweite Generation 2020, und im vergangenen Jahr folgte das aktuelle Modell. Dementsprechend ist frühestens 2024 mit einer Auffrischung zu rechnen. (gpi, 13.9.2023)