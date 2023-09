Vor dreißig Jahren trafen sich Israels Premier Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yassir Arafat mit US-Präsident Bill Clinton in Washington. imago/ZUMA Press

Von allen Bildern, die in den frühen 1990er-Jahren weltweit die Hoffnung auf Frieden und Freiheit beflügelten, war es eines der eindruckvollsten: der Händedruck zwischen Israels Premierminister Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yassir Arafat, zusammen mit US-Präsident Bill Clinton auf dem Rasen vor dem Weißen Haus. Vertreter zweier Völker, die jahrzehntelang um ein Stück Land gekämpft und dabei viel Blut vergossen hatten, beschworen vor genau 30 Jahren, dass sie nun die notwendigen Zugeständnisse machen würden, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Kein anderes Friedensversprechen dieser Zeit ist in so viel Enttäuschung gemündet. Der Osloer Friedensprozess schleppte sich sieben Jahre dahin, bis er im gescheiterten Camp-David-Gipfel im Sommer 2000 und der kurz darauf ausgebrochenen zweiten Intifada sein endgültiges Ende fand.

Für die Palästinenser zerbrach damit der Traum eines eigenen Staates auf dem Boden der von Israel besetzten Gebiete;die Lebensbedingungen für Millionen haben sich seither weiter verschlechtert.

Der historische Händedruck am 13. September 1993 mündete in keinem Frieden, sondern in Enttäuschung und Gewalt. AFP/J. DAVID AKE

In Israel bekamen die rechten Feinde des Oslo-Prozesses das, was sie wollten, nämlich eine Fortsetzung des Status quo mit einem anhaltenden Ausbau der Siedlungen im Westjordanland. Aber für die Mehrheit bedeutet das Scheitern, dass sie weiterhin in ständiger Angst vor Terror leben müssen. Und trotz der Friedensverträge mit Jordanien 1994 und der Abkommen mit drei weiteren arabischen Staaten unter der Trump-Präsidentschaft ist der jüdische Staat von einem allumfassenden Frieden mit der arabischen Welt weit entfernt.

Gegenseitige Schuldzuweisungen

Was ist damals schiefgegangen? In den Erzählungen beider Lager wird stets der anderen Seite die Schuld zugeschoben. Israelis werfen Arafat vor, er habe dem Terror nie ganz abgeschworen, in Camp David ein großzügiges Angebot der Regierung von Ehud Barak abgelehnt und stattdessen erneut zur Gewalt gegriffen. Die Palästinenser sagen, der anhaltende Siedlungsbau selbst unter Rabin habe die Schaffung ihres Staates unmöglich gemacht und gezeigt, dass Israel ihn nie wollte.

Das Scheitern von Oslo war aber in erster Linie das Werk der Friedensgegner auf beiden Seiten. Und sie arbeiteten paradoxerweise zusammen. Der Terror der Hamas trug viel zum Wahlsieg von Likud-Chef Benjamin Netanjahu 1995 bei, der dann kaum noch etwas tat, um das gegenseitige Vertrauen zu stärken. Arafat nahm ständig Rücksicht auf radikalere Gruppen und schürte damit das Misstrauen in Israel. Vom Gefühl einer gemeinsamen historischen Mission, das am 13. September 1993 in Washington noch vorgeherrscht hatte, war sieben Jahre später nichts mehr übrig.

Verhandlungen auf zwei Ebenen

Was bei Oslo geschah, ist typisch für viele Friedensprozesse. Verhandelt wird dabei auf zwei Ebenen: mit dem Gegner und mit der öffentlichen Meinung im eigenen Land. Für einen Erfolg müssen die eigenen Leute überzeugt werden, dass die anderen zum Frieden bereit sind. Und dafür braucht man die Unterstützung der gegnerischen Führung.

Hätten Arafat und Rabin sowie später Barak mehr auf die Bedürfnisse der anderen Seite geschaut, statt nur danach zu trachten, dem anderen möglichst wenig Zugeständnisse zu machen, hätten die radikalen Kräfte zu Hause weniger Macht erhalten – und Oslo wäre vielleicht nicht gescheitert. Aber das Rad der Geschichte lässt sich nicht mehr zurückdrehen. (Eric Frey, 13.09.2023)