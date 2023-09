Eichhörnchen finden sich in fast jeder bewohnbaren Region der Welt mit Ausnahme von Australien – ganze 287 verschiedene Arten sind bekannt. Sie leben in Nadel-, Laub- und Mischwäldern mit alten Baumbeständen. Ein gewohnter Anblick sind hierzulande die Eurasischen Eichhörnchen von rotbrauner Färbung, die allerdings Gefahr laufen, zunehmend von den nordamerikanischen Grauhörnchen verdrängt zu werden. Was wissen Sie über die Lebensgewohnheiten, das Fress-, Schlaf- und Paarungsverhalten dieser Art? Stellen Sie es in zehn Quiz-Fragen unter Beweis!

(Daniela Herger, 15.9.2023)