Die Kreditvergaberegeln in Österreich sind strenger als in Deutschland, darum hören sich Wohnungssuchende auch bei Banken im Nachbarland um – oder werden anderweitig kreativ

Der Traum vom Eigenheim zerbricht derzeit nicht nur an den vielerorts hohen Immobilienpreisen, sondern auch an der nötigen Finanzierung. Seit gut einem Jahr gelten strengere Regeln, was die nötigen Eigenmittel und die monatliche Kreditrate angeht. Zwar haben Banken Ausnahmekontingente – doch diese sind rasch ausgeschöpft. Wer sich den Traum vom Eigenheim finanzieren möchte, muss da kreativ werden.

So ein Umzug wirkt angesichts der schwierigen Suche nach einer Finanzierung fast wie ein Spaziergang. Getty Images

Besonders Ausgefuchste klopfen daher seit einem Jahr vermehrt bei deutschen Banken an, weil diese bei der Kreditvergabe weniger streng sind. Die Schuldendienstquote darf dort höher ausfallen als in Österreich – und auch in puncto Laufzeit haben deutsche Banken mehr Spielraum. Dafür braucht es aber mehr Unterlagen, und es können höhere Kosten – etwa durch Bearbeitungsgebühren – anfallen.

Grenznaher Bereich

Zahlen dazu, wie viele Menschen für die Finanzierung nach Deutschland ausweichen, gibt es nicht, sagt Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer. Ein "Riesenproblem" sieht er derzeit nicht, ein "Stachel im Fleisch" sei es für heimische Banken aber schon.

Anfangs wurden die Kredite deutscher Banken eher im grenznahen Bereich nachgefragt. Mittlerweile scheint sich diese Option herumgesprochen zu haben. Bei ihm werde derzeit "alles" über Deutschland finanziert, sagt etwa Hansjörg Lenz, Geschäftsführer des Maklerunternehmens Engel & Völkers Kärnten, vermittelt würden die Kredite von einem Dienstleister aus Österreich.

Sein Kollege Oskar Beirer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Niederösterreich, berichtet von einem älteren Paar, das sich eine Eigentumswohnung in Baden kaufen wollte, von österreichischen Geldinstituten aber einen Korb bekam – und dann innerhalb von drei Wochen einen Kredit aus Deutschland erhielt.

Kein Run auf deutsche Kredite

Bei Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Tirol, kommen Kredite aus Deutschland derzeit nur "in homöopathischen Dosen" vor, auch weil in seinem Segment häufig ohnehin viele Eigenmittel vorhanden sind. Was ihm aber auffällt: "Banken werden findig – im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten." So arbeite eine österreichische Bank in Tirol mit deutscher Lizenz. "Das kann nur ein Einzelfall sein und ist sicher nicht State of the Art", entgegnet Bankensprecher Franz Rudorfer.

Beim Maklerunternehmen Örag bemerkt man keinen Run auf deutsche Kredite. "Die meisten wollen in Österreich bleiben", sagt Jelena Pirker, Leiterin der Sparte Wohn­immobilien Eigentum. Häufig müsse man Kunden aber "Zuversicht geben", wenn die erste Absage komme.

Rechtlich betrachtet ist der Kredit aus Deutschland kein Problem. An­dreas Ederer von der Vergleichsplattform Durchblicker rät dennoch da­zu, sich die Sache gut durchzuüberlegen. Im Insolvenzfall ist der Gerichtsstand Deutschland – man braucht einen deutschen Anwalt, und es gelten deutsche Konsumentenschutzbestimmungen.

Oma mag Geothermie

Aber Kreativität gibt es bei Wohnungssuchenden auch abseits der deutschen Kredite. Pirker fällt auf, dass sich angesichts strengerer Vorschriften, was die Eigenmittel angeht, regelrechte "Erbengemeinschaften" in Familien bilden.

Die Enkeltochter bekommt das Erbe zum Beispiel vorzeitig ausbezahlt – dafür reisen Oma und Opa für die Besichtigung auch extra aus den Bundesländern an. Sie seien gut informiert – und begeistert von alternativen Heizmethoden wie der Geothermie. Eine solche Besichtigung könne dann schon einmal zwei Stunden dauern, sagt Pirker. Dafür würden die älteren Generationen nicht nur das Eigenkapital aufstocken, sondern oft auch noch einen Bankberater kennen, der beim Kredit weiterhelfen kann. Und am Ende komme dann mitunter auch wieder die gesamte Familie zur Schlüsselübergabe. (Franziska Zoidl, 18.9.2023)