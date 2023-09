Harry Maguire braucht eine dicke Haut. REUTERS/CARL RECINE

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Harry Maguire in Schutz genommen und den andauernden Spott über den Verteidiger als "Witz" bezeichnet. "Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler so behandelt wurde wie er", sagte Southgate nach dem Fußball-Länderspiel gegen Gastgeber Schottland in Glasgow (3:1).

Maguire wurde am Dienstag zur Pause eingewechselt und sorgte per Eigentor für das 1:2 der Schotten (67.). Fans der Gastgeber hatten sich aber schon zuvor über den Innenverteidiger lustig gemacht, englische Anhänger ebenfalls.

"Absolute Stütze"

Southgate beklagte sich nicht über das Verhalten der Schotten, dies sei aber eben die "Konsequenz der lächerlichen Behandlung über einen langen Zeitraum". Dabei sei Maguire "eine absolute Stütze im zweiterfolgreichsten englischen Team seit Jahrzehnten". 1966 waren die Three Lions zu Hause Weltmeister geworden, 2021 erneut auf der Insel Vize-Europameister.

Maguire, bei der vergangenen EM in die Mannschaft des Turniers gewählt, muss wegen seiner Probleme bei Manchester United und teils schwacher Leistungen auch abseits der Nationalmannschaft viel Häme ertragen. Es gibt bei YouTube Videos mit Sammlungen seiner Fehler, eines wurde binnen eines Jahres 13 Millionen Mal aufgerufen. (APA; 13.9.2023)