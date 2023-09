Mit "Starfield" hat sich Bethesda erstmals vom Mittelalter-Fantasy der "Elder Scrolls"-Serie gelöst und sich in die Weiten des Alls vorgewagt. Das Game erhielt zum Start insgesamt positives Feedback, plagt sich aber mit allerlei technischen Defiziten.

Bemängelt werden etwa die schlechte Performance auf vielen PCs, die teils leblos wirkenden Computercharaktere und die unübersichtliche Menüführung. Eine andere Schwäche hat nun ein Spieler gnadenlos ausgenutzt, um sich ein unbesiegbares Raumschiff zu bauen.

KI-Beschränkung macht "Höllentor" unverwundbar

Er hat beobachtet, dass Gegner in Weltraumschlachten stets auf die Mitte des eigenen Schiffs feuern. Das bewog ihn zu einem Experiment, das er auf der Forenplattform Reddit präsentiert hat. Er konstruierte sich ein viereckiges Schiff, getauft "Gate 2 Hell", das in der Mitte ein großes Loch aufweist.

Starfield - Invincible ship design POC - Stealing the Prophecy III (400K, 37 energy Reactor)

Chaos-V

Und dieses "Höllentor", so berichtet er, trickst die KI des Games effektiv aus. Sie zielt weiterhin auf das Zentrum seines Allvehikels und schießt damit ins Nichts. Der Vorteil liegt auf der Hand. Man kann sich die Energiezufuhr in den Antrieb und die Schilde weitgehend sparen und dafür umso mehr und anspruchsvollere Waffen in Betrieb nehmen. Ein Video zeigt das extravagante Schiff in einer Schlacht gegen Piraten.

Donut ship is still king

Stickman Sham

Erinnerung an das "Donut Ship"

"Starfield" ist aber nicht allein mit dieser Eigenheit. Auch in manchen anderen Games, die die Konstruktion eines eigenen Schiffs ermöglichen, funktioniert dieser Trick.

Kommentatoren fühlen sich beispielsweise an die "Gummi Ship"-Missionen in "Kingdom Hearts" erinnert. Dort konnte man sich aus den verfügbaren Teilen einen Allflieger in Donut-Form bauen, der für die Widersacher ebenfalls eine unüberwindbare Herausforderung darstellte. Diese Konstruktionen erhielten den Beinamen "Donut Ship". (gpi, 13.9.2023)