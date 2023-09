Vor dem drohenden Absturz der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft warnen viele schon lange. Nun wird es ernst – und die Politik? Die scheint ausschließlich an Wahlkampf interessiert zu sein

Christian C. Pochtler, Präsident der Industriellenvereinigung Wien, kritisiert in seinem Gastkommentar, dass sich die Politik in Nebenschauplätzen verliert und die wirklich brennenden Fragen nicht angeht.

Als Rufer in der Wüste oder eben die sprichwörtliche Seherin der Antike, Kassandra, die immer recht hat, aber der keiner glaubt – so fühlt man sich als Interessenvertreter der Industrie leider oft. Warnt man vor zu hohen Lohnkosten, Energiekosten, Belastungen durch überbordende Regulierung oder Ähnlichem, wird rasch der Vorwurf laut, der Industrie gehe es ja eh gut, man jammere "auf hohem Niveau", eigentlich ginge es ja nur um die Profitmaximierung.

Die Inflation ist weiterhin hoch, in welche Richtung geht Österreich? Getty Images / Orbon Alija

Als Familienunternehmer ärgert mich das oft doppelt und dreifach. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern baut man über Jahrzehnte ein Unternehmen auf, behauptet sich am internationalen Markt und bleibt dem Standort Österreich treu, und dann so etwas. Schon klar: Vor Verhandlungen, etwa den anstehenden Kollektivvertragsrunden, werden immer beide Seiten auf die Zahlen und Fakten hinweisen, die ihre jeweilige Position untermauern. Wichtig ist es dann, dass man sich in den Verhandlungen im Kompromiss annähert. Ein klein wenig gegenseitiges "Bashing" im Vorfeld mag Teil des Spiels sein, zugegeben.

Aktuell aber erreicht die Ignoranz gegenüber der wirtschaftlichen Realität eine neue Qualität. Die Fakten scheinen keine Rolle mehr zu spielen. Zuletzt meldete sich beispielsweise der Fachverband der Metalltechnischen Industrie unmissverständlich zu Wort: Die Industrie ist schon länger in der Rezession, für heuer wird ein Produktionsrückgang von rund sechs Prozent erwartet. Die Gesamtwirtschaft entwickelt sich auch negativ: Laut Statistik Austria sank das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 1,1 Prozent. Mit Blick auf die nahe Zukunft noch dramatischer: Der Auftragseingang in der Metalltechnischen Industrie ist bereits um 18 Prozent zurückgegangen.

Schwierige Zeiten

Gleichzeitig haben wir noch immer eine viel höhere Inflation als unsere Mitbewerber in Europa: 7,5 Prozent Teuerung verzeichnete Österreich im August, der Durchschnitt im Euroraum lag bei 5,3 Prozent. Bei den Lohnstückkosten sind wir, leider, top in Europa. In Summe stürzt die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes massiv ab.

Angesichts solcher Zahlen sollte man vermuten, dass alle Kräfte dahingehend gebündelt werden, mit Vernunft und Behutsamkeit den Verlust von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in Österreich zu verhindern. Aber was kommt als Reaktion? Man müsse sich auf "harte Verhandlungen" einstellen, man schrecke "nicht vor Kampfmaßnahmen zurück", so die Gewerkschaft.

Und die Politik? Scheint irgendwie noch immer im Sommerloch festzuhängen. Oder das Sommerloch ist nahtlos in einen Wahlkampf übergegangen. Persönliche Angriffe werden hin und her geschickt, ganze Gruppen werden pauschal als "der Feind" auserkoren, Unternehmer und Leistungsträger als Feindbilder stilisiert. Ganz wichtig auch die Diskussion darüber, wie viele Kinofilme über ehemalige Kanzler nun angemessen sind oder eben nicht. Und was nicht alles "normal" ist, war als Diskussion bisher auch nicht allzu gewinnbringend.

All diese Debatten könnten, bitte schön, gerne im Sommerloch verschwinden – es gäbe Wichtigeres! Selbst wenn es vorgezogene Neuwahlen geben sollte, stünden diese nicht vor dem Frühjahr des kommenden Jahres an. Zeit genug also, das bestehende Arbeitsprogramm weiter abzuarbeiten. Der Wahlkampf kommt ja trotzdem früh genug.

Nachhaltige Politik

Das dieser Regierung (wahrscheinlich) verbleibende Jahr könnte, wenn wir weiter nichts tun, genau das eine Jahr zu viel sein, das es uns dann langfristig unmöglich macht, aus dieser Krise wieder nachhaltig herauszukommen. Der Staat darf und kann nicht alle Krisen mit immer neuen Geldgeschenken kompensieren. Wir geben alles Geld für Konsum in der Gegenwart aus, investieren viel zu wenig in unsere Zukunft, geschweige denn die unserer Kinder.

Anstatt den Wohlfahrtsstaat ziellos immer weiter auszubauen – klassisch österreichisch durch Schulden finanziert und per Gießkanne wahllos verteilt –, sollten wir diesen endlich auf nachhaltige Beine stellen, damit absichern und solidarisch treffsicherer machen, für jene, die ihn wirklich brauchen. Der Staat muss nun wirklich nicht für alle jedes Risiko abfedern. Das geht sich langfristig einfach nicht aus – und wünschenswert ist es sowieso nicht.

Darüber und über noch viel mehr sollten wir intensiv sprechen. Ansonsten drohen uns in Zukunft ganz andere Dokumentarfilme: darüber, wie das einst so reiche und erfolgreiche Österreich durch politisches Nichtstun seine Zukunft als Industriestandort und damit seinen Wohlstand ohne Not verspielt hat. (Christian C. Pochtler, 14.9.2022)