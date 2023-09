19.40 REPORTAGE

Re: Gift im Trinkwasser? – Eine Stadt in Frankreich handelt Im Oktober 2022 erreicht eine schlechte Nachricht die Gemeinde Rumilly in Hochsavoyen: Das Trinkwasser ist durch PFAS kontaminiert, und die Brunnen, die die 16.000 Einwohner der Stadt ver­sorgen, müssen geschlossen werden.

Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Die vielen Gesichter der Gewalt Angriffe auf Einsatzkräfte, Schlägereien auf Schulhöfen: Was passiert im Gehirn, wenn Menschen ihren Aggressionen freien Lauf lassen? Obwohl wir vermeintlich in einer Kultur leben, die Gewalt ablehnt und versucht, Konflikte konstruktiv und friedlich zu lösen, ist Gewalt ein Teil unseres Zusammenlebens und unseres Alltags. Wie erklären das Soziologinnen oder Neurobiologen. Bis 21.00, 3sat

20.15 SPEKTAKEL

Godzilla (USA 2014, Gareth Edwards) In der Neuauflage führt ein Zwischenfall in einem japanischen Atomkraftwerk zu einer Kata­strophe, und wieder einmal ist die gesamte Menschheit bedroht. Mit von der Partie sind etwa Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe und Elizabeth Olsen.

Bis 22.45, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Das Unglückshaus Vor einem halben Jahr hat Familie H. aus der Steiermark über Probleme mit ihrem 1992 gekauften Einfamilienhaus geschrieben: "Wir wurden in das Gemeindeamt zitiert, wo man uns mitteilte, das ganze Haus wäre illegal." Patrick Hibler dokumentiert, wie der drohende Abbruch eines in den 70er-Jahren erbauten und bewilligten Einfamilienhauses tatsächlich in einer Katastrophe mündete. Bis 22.10, ORF 2

21.20 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Arm, aber klimaneutral: Retten wir so die Welt? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Politikberaterin Antje Hermenau, Manager Herbert Diess und Ökonom Ralph Schöllhammer. Bis 23.00, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco-Spezial: All-Macht – Wie zwei US-Milliardäre um die Herrschaft im Weltraum kämpfen Zwei US-Milliardäre – Jeff Bezos, der Gründer des Onlinehändlers Amazon, und Elon Musk, der Chef des Elektroautokonzerns Tesla – zählen zu den reichsten Männern der Welt und sind Rivalen. Wer von den beiden macht als Erstes den Weltraum kommerziell nutzbar? Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zu Gast sind Musiker Ernst Molden und Christopher Seiler, Kabarettistin Eva Maria Marold, Autorin Doris Knecht, Unternehmerin Theresa Imre. Bis 0.05, ORF 2

2.10 BIOGRAFIE

I, Tonya (USA 2017, Craig Gillespie) Eisläuferin Tonya Harding ist nicht wegen sportlicher Leistungen legendär, sondern weil sie versuchte, ihre Konkurrentin mit einem Schlägertrupp auszuschalten. Craig Gillespie hat ihr Leben als Satire über menschliche Schwächen inszeniert, Margot Robbie brilliert in der Titelrolle. Bis 4.00, ORF 1

Margot Robbie – derzeit als "Barbie" in den Kinos zu sehen – brilliertals ehrgeizige Eisläuferin in "I, Tonya", 2.10 Uhr in ORF 1. Foto: ORF / DCM Film Distribution