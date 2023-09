Laut einem Medienbericht ist das Debüt an der New Yorker Börse für Oktober vorgesehen

Durch den "Barbie"-Film bekam der Sandalenhersteller einen Popularitätsschub. AFP/JOHN MACDOUGALL

Der deutsche Sandalenhersteller Birkenstock hat einen Börsengang in den USA beantragt. Das geht aus einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Schritt war erwartet worden.

Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, dass das Debüt an der New Yorker Börse (Nyse) in der zweiten Oktoberwoche geplant sei. Dabei sollen voraussichtlich zehn bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden. Als Gesamtbewertung würden mindestens acht Milliarden Dollar angestrebt. (Reuters, 14.9.2023)