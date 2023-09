Laut einem Medienbericht ist das Debüt an der New Yorker Börse im Oktober vorgesehen

Durch den Barbie-Film bekam der Sandalen-Hersteller einen Popularitätsschub. AFP/JOHN MACDOUGALL

Der deutsche Sandalen-Hersteller Birkenstock hat einen Börsengang in den USA beantragt. Das geht aus einer Mitteilung der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Schritt war erwartet worden.

Das "Handelsblatt" hatte berichtet, das Debüt an der New Yorker Börse (NYSE) sei in der zweiten Oktober-Woche geplant. Dabei sollen voraussichtlich zehn bis 15 Prozent der Anteile verkauft werden. Als Gesamtbewertung seien mindestens acht Milliarden Dollar angestrebt. (Reuters, 14.9.2023)