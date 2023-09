Seit Schulbeginn gilt am Gymnasium Stockerau eine neue Kleiderordnung für Schülerinnen und Schüler. Auch die Länge von T-Shirts und Hosen wird vorgegeben

Das Gymnasium Stockerau hat neue Kleiderregeln für Schülerinnen und Schüler vorgeschrieben. (Symbolbild) IMAGO/Jörn Wolter / wolterfoto.d

Stockerau – Am ersten Schultag des Jahres informierte das Gymnasium Stockerau im Bezirk Korneuburg die Schülerinnen und Schüler über die neuen Kleidungsvorgaben im Schulgebäude. Die Regeln schreiben vor, welche Kleidungsstücke in Zukunft im niederösterreichischen Gymnasium erlaubt seien, wie die Niederösterreichischen Nachrichten (Nön) berichten. Eine Zeichnung soll die Vorschriften verbildet haben und sei an die Teenager zu Schulbeginn ausgehändigt worden. Ein Foto der Zeichnung wurde den Nön zugespielt.

Geschlechterspezifische Richtlinien

Der Abbildung kann entnommen werden, dass es Kleidungsvorschriften explizit für Schülerinnen gelten sollen. Mädchen müssten im Schulgebäude T-Shirts tragen, die den Bauchnabel und den Brustansatz verdecken, zeigt die Abbildung. Für Buben gibt die Zeichnung der Schulleitung vor, dass keine Oberteile mit "diskriminierenden Texten und Bildern" getragen werden dürfen. Auch Hauben und Kappen sollen nun im Unterricht ebenso wie Schuhe mit "Profil, in dem Schmutz oder Nässe haften bleibt" verboten sein. Die Direktorin der Schule, Claudia Reinsperger teilte den Nön mit, dass ein Verbot von bauchfreier Kleidung auch für die Buben der Schulen gelte.

Die neue Hausordnung hat die Direktorin Claudia Reinsperger gegenüber dem ORF Niederösterreich bestätigt. Sie begründete die Notwendigkeit solcher Regeln mit der Größe der Schule: "Bei 1.100 Personen braucht es eine Hausordnung". Die Richtlinien sollen in Abstimmung mit Vertretungen der Eltern und Schülerinnen und Schülern entschieden worden sein. Gründe für die eingeführten Vorschriften habe die Schulleiterin nicht genannt. Ebenso sei unbeantwortet geblieben, wie Regeln zu etwa der Hosenlänge bei Mädchen überprüft werden sollen. (Red, 14.09.2023)