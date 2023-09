Spaniens Kickerinnen nehmen die Arbeit wieder auf. Reich werden sie dabei nicht. IMAGO/Jose Luis Melgarejo

Madrid - Die Fußballerinnen der ersten spanischen Liga haben ihren Streik für mehr Gehalt nach einer Einigung mit LaLiga beendet. Die Gewerkschaften der Spielerinnen und der Verband einigten sich auf höhere Gehälter, wie LaLiga und die Spielerinnen-Gewerkschaft (AFE) am Donnerstag mitteilten. Künftig sollen die Frauen in der Spielzeit 2023/24 ein Mindestjahresgehalt von 21.000 Euro erhalten. Je nach Entwicklung der Einnahmen der Liga könnten es auch bis zu 23.000 Euro sein.

Für die Spielzeit 2024/25 sei ein Mindestgehalt von 22.500 Euro und für 2025/26 ein Gehalt von mindestens 23.500 Euro vereinbart worden. Die Gewerkschaft betonte jedoch, dass es sich bei der Einigung über die Gehälter nur um einen "ersten Schritt" handeln könne. Nun gehe es darum, in Fragen wie dem Mutterschutz, Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung, Aufwandsentschädigungen und weitere Forderungen voranzukommen. In Spaniens Oberhaus ist mit der steirischen Abwehrspielerin Annelie Leitner bei Eibar auch eine ÖFB-Legionärin tätig.

Nicht der erste Streik

Die Fußballerinnen waren zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in den Streik getreten, nachdem die Liga zunächst nur ein Mindestjahresgehalt von 20.000 Euro für die neue Saison angeboten hatte. Die AFE hatte mindestens 23.000 gefordert. Das sei für die Clubs der Liga F bei garantierten Einnahmen von knapp 100 Millionen Euro für die Saison 2023/24 problemlos zu finanzieren. Bisher galt seit 2019 ein Mindestgehalt von nur 16.000 Euro.

Es war nicht der erste Streik im spanischen Frauenfußball. Vor mehr als dreieinhalb Jahren erreichten die Spielerinnen mit einem Ausstand, dass Gewerkschaften und Clubs im Februar 2020 erstmals einen Tarifvertrag unterzeichneten, der unter anderem ein Mindestgehalt sowie Mutterschutz vorsieht. Auch das Nationalteam will nach dem Rücktritt des Präsidenten des Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, wieder spielen. Am 26. September treten die Weltmeisterinnen in der Nations League gegen die Schweiz an. (APA; 14.9.2023)