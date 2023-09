Vom 21. bis 23. September residiert das Wiener Jugendprojekt "Demokratie, was geht?" in der Ovalhalle und Arena21 des MQ, um die Ergebnisse seiner Workshoparbeit auszustellen.



Über Monate hinweg haben über 100 Jugendliche in ganz Wien Ateliers, Proberäume, Tonstudios, Werkstätten, Theatersäle oder Filmsets besucht und ihre kreativen Kräfte gebündelt. Dahinter steht die Absicht, gesellschaftlicher Teilhabe und Meinungsäußerung eine Plattform zu geben - durch Kunst.



Der Wiener Kulturverein Gleisdreieck arbeitet seit vielen Jahren mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen an kreativen Formen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung.

"Es wird immer viel über Jugendliche geredet - aber was sie zu sagen haben, hören sich die Wenigsten an," weiß auch Projektleiter Mahir Yıldız.



Was die jungen Teilnehmenden bewegt, haben sie in Workshops aus elf veschiedenen Kunstrichtungen verarbeitet. Darunter Rap, Gesang, Bildhauerei, Fotografie, Theater, Poesie oder Schmuck.

Das bislang größte Projekt dieser Art feiert in einer Woche Festival-Premiere. Drei Tage lang kann sich Publikum bei freiem Eintritt die Werke und Performances ansehen. Es gibt kreative und interkulturelle Workshops zum Mitmachen. Kurzum - das Programm ist so vielfältig wie seine Protagonist:innen.



Bundesminister Johannes Rauch besucht den Film-Brunch am Samstag Vormittag, während dem die Dokumentation des Projekts gezeigt wird, und bleibt für ein Gespräch mit den Teilnehmenden. Das Projekt wurde aus den Mitteln des Sozialministeriums gefördert, welches in seiner Zuständigkeit liegt.

DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 1

Am Eröffnungstag gibt es einen gemischten Abend mit Bühnenprogramm, Screenings und Ausstellung.



Die Protagonist:innen eröffnen fulminant und gewähren den ersten Einblick in ihre Arbeit.



Abschließender Ausklang mit DJ-Sets und Buffet.



Eintritt kostenlos.

Datum: 21.09.2023, 17:30 - 21:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.demokratiewasgeht.net/dwg-festival-2023

DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 2

Ein ganzer Tag mit Ausstellung, Bühnenprogramm, Screenings und Workshops.



Für Gruppen (Schulklassen, Einrichtungen, Institutionen etc.) gibt es von 9 bis 14 Uhr drei Timeslots mit einer Kombination aus Programm (Theater, Workshop, Mixed Show) und Ausstellung. Größere Gruppen werden um Voranmeldung gebeten.



Parallel zur Ausstellung von 19 bis 20 Uhr projekteigene Show auf der MQ Summerstage (Innenhof).



Eintritt ist kostenlos.

Datum: 22.09.2023, 09:00 - 21:00 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

DEMOKRATIE, WAS GEHT? – Festival | Tag 3

Abschlusstag mit Film Brunch, Ausstellung, Workshops und Talk-Formaten.



Eintritt ist kostenlos.

Datum: 23.09.2023, 10:30 - 18:30 Uhr

Ort: MQ/Ovalhalle

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich