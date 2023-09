19.40 REPORTAGE

Re: Zoos mit Zukunft – Mehr Wildnis wagen Wie könnte ein guter Zoo aussehen? Mit Tierliebe und Einsatz machen Menschen vor, wie man wilden Tieren nahekommen und ihnen gleichzeitig artgerechte Lebensbedingungen bieten kann. Bis 20.15, Arte

20.15 AGENT

James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie ­(Tomorrow Never Dies, USA 1997, Roger Spottis­woode) Der Medienmogul Elliot Carver ist nicht nur mächtig, sondern auch ziemlich verrückt: Der Golfkrieg hatte Auflagen und Einschaltquoten in die Höhe geschossen – doch nun ist Frieden und Flaute. Da muss der Dritte Weltkrieg her. Bis 22.50, ProSieben

20.15 STÜRMISCH

Storm Hunters (Into the Storm, USA 2014, ­Steven Quale) Ein Tornado bedroht die Kleinstadt Silverton. Für Gary (Richard Armitage) und seine zwei Teenagersöhne Donnie und Trey, Wetterexpertin Allison (Sarah Wayne Callies) und eine Gruppe von Profisturm­jägern wird das recht heftig. Wackelkamera inklusive. Bis 22.05, Tele 5

21.20 TALK

Vera Zu Gast bei Vera Russwurm sind heute Tatort-Kommissar Harald Krassnitzer und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der über seine Kindheit mit seiner alleinerziehenden Mutter erzählt. Bis 22.00, ORF 2

22.25 POLITIKDRAMA

Thirteen Days (USA 2000, Roger Donaldson) Roger Donaldsons spannendes Politdrama entwirft die Chronologie jener kritischen 13 Tage der Kubakrise aus der Insiderper­spektive, heraus aus dem Machtzentrum der westlichen Hemisphäre. JFK (Bruce Greenwood) und sein Berater (Kevin Costner) ­machen nach mit Militärs in kontroversiell geführten Debatten in abgeschlossenen ­Räumen das, von dem man heute meint, dass es das Richtige war. Bis 0.40, 3sat

Er galt als Terrorist und war Friedensnobelpreisträger: "Universum History"-Doku über das Leben des Jassir Arafat – 22.35 Uhr in ORF 2. Foto: ORF / Mediawan Rights

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Olivenzweig und Sturm­gewehr – Das Leben des Jassir Arafat Wer war Jassir Arafat wirklich? Wie passt das Bild des Guerillakämpfers, Terroristen und Friedensstifters zusammen? Die Doku des französischen Autors und Filmemachers Fabrice Gardel versucht sich mittels Archivmaterials, Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen der Person des Palästinenser­führers anzunähern. Bis 0.05, ORF 2

0.20 DRAMA

Die beste aller Welten (Ö/D 2017, Adrian ­Goiginger) Adrian lebt mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung im Chaos. Die Erwachsenen, die vorbeikommen, sind alle drogensüchtig. Manchmal flippen sie aus oder sterben. Goigingers Film von der bedingungslosen Liebe zwischen einer drogenabhängigen Mutter und ihrem Sohn. Bis 1.55, SWR

0.40 KOMÖDIENKLASSIKER

Sabrina (USA 1954, Billy Wilder) Audrey ­Hepburn als Chauffeurstochter Sabrina, um die sowohl ein von ihr angehimmelter Playboy (William Holden) als auch dessen älterer Bruder (Humphrey Bogart) buhlen. Von Billy Wilder wunderbar angerichteter Komödienklassiker. Bis 2.30, BR