Die Zunahme der Ungleichheit lässt sich in vielfacher Hinsicht mit der Erosion der Demokratie verknüpfen. Für die Rettung unseres politischen Systems braucht es daher auch drastische Wirtschaftsreformen

Es gab in den letzten Jahren aus gutem Grund viel Händeringen über den Rückzug der Demokratie und den Aufstieg des Autoritarismus. Vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán über den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro bis hin zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gibt eine wachsende Schar autoritärer Politiker und Möchtegern-Autokraten einer seltsamen Form des Rechtspopulismus die Richtung vor. Sie versprechen, die Normalbürgerinnen und -bürger zu schützen und traditionelle nationale Werte zu bewahren, doch verfolgen sie in Wahrheit eine Politik, die die Mächtigen schützt und hergebrachte Normen einreißt.

Unter den vielen Erklärungen dafür ragt eine heraus: die Zunahme der Ungleichheit, ein durch den modernen neoliberalen Kapitalismus bedingtes Problem, das sich zudem in vielfacher Hinsicht mit der Erosion der Demokratie verknüpfen lässt. Wirtschaftliche Ungleichheit führt unweigerlich zu politischer Ungleichheit, wenn auch in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichem Maße. In den USA, wo es praktisch keine Einschränkungen für Wahlspenden gibt, hat sich der Grundsatz "eine Person, eine Stimme" zu "ein Dollar, eine Stimme" gewandelt.

Diese politische Ungleichheit ist selbstverstärkend und führt zu einer Politik, die die wirtschaftliche Ungleichheit weiter verfestigt. Die Steuergesetzgebung begünstigt die Reichen, das Bildungssystem die ohnehin schon Privilegierten, und unzureichend konzipierte und durchgesetzte Wettbewerbsregeln verschaffen den Konzernen tendenziell freie Hand, Marktmacht anzuhäufen und auszunutzen. Zudem verstärkt der öffentliche Diskurs in weiten Teilen dieselben Trends, da die Medienlandschaft von privaten Unternehmen dominiert wird, die Plutokraten wie Rupert Murdoch gehören. In den Nachrichten wird daher schon seit langem erzählt, dass eine Besteuerung der Reichen dem Wirtschaftswachstum schadet oder dass Erbschaftssteuern Abgaben auf Todesfälle sind.

In jüngerer Zeit sind an die Seite der von den Superreichen kontrollierten traditionellen Medien zusätzlich die von den Superreichen kontrollierten Social-Media-Unternehmen getreten, wobei die Verbreitung von Falschinformationen durch Letztere noch weniger Beschränkungen unterliegt. Dank des Communications Decency Act von 1996 haften in den USA ansässige Unternehmen weder für auf ihren Plattformen gehostete Inhalte Dritter noch für den größten Teil des übrigen von ihnen angerichteten gesellschaftlichen Unheils.

Sollten wir in diesem Kontext eines Kapitalismus ohne Rechenschaftspflicht überrascht sein, dass so viele Menschen die wachsende Konzentration des Reichtums mit Misstrauen betrachten oder glauben, dass das System manipuliert ist? Das verbreitete Gefühl, dass die Demokratie unfaire Resultate hervorbringt, hat das Vertrauen in das demokratische System untergraben und einige zu dem Schluss veranlasst, dass andere Systeme bessere Ergebnisse hervorbringen könnten.

Dies ist eine alte Debatte. Vor 75 Jahren fragten sich viele, ob Demokratien ein so starkes Wirtschaftswachstum erreichen könnten wie autoritäre Regime. Nun stellen sich viele die gleiche Frage darüber, welches System größere Fairness bietet. Doch entfaltet sich diese Debatte in einer Welt, in der die sehr Reichen über die Instrumente verfügen, um das nationale und globale Denken zu steuern. Manchmal geschieht dies durch unverhohlene Lügen wie "Die Wahl wurde gestohlen!" und "Die Wahlautomaten waren manipuliert!" – Unwahrheiten, die Fox News 787 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Eine Folge hiervon ist eine wachsende Polarisierung, die – insbesondere in Ländern wie den USA, die ein Mehrheitswahlrecht haben – das Funktionieren der Demokratie beeinträchtigt. Zu dem Zeitpunkt, als Trump 2016 mit einer Minderheit der Stimmen gewählt wurde, hatte sich die US-Politik, die einst Problemlösungen durch Kompromiss favorisierte, bereits zu einem offenen Machtkampf zwischen den Parteien entwickelt: einem Wrestling-Match, in dem mindestens eine Seite zu glauben scheint, dass es dabei keine Regeln geben sollte.

Die USA haben sich lange als Musterbeispiel der Demokratie dargestellt. Obwohl dabei immer eine gewisse Scheinheiligkeit im Spiel war – sei es, dass Ronald Reagan sich bei Augusto Pinochet einschmeichelte, dass Joe Biden es unterließ, auf Distanz zu Saudi-Arabien zu gehen oder die muslimfeindliche Bigotterie der Regierung des indischen Premiers Narendra Modi zu kritisieren –, standen sie zumindest für gewisse gemeinsame politische Werte.

Inzwischen jedoch ist die wirtschaftliche und politische Ungleichheit derart extrem, dass viele Menschen die Demokratie ablehnen. Dies ist fruchtbarer Boden für den Autoritarismus, besonders für jene Art Rechtspopulismus, für die Trump, Bolsonaro und Co stehen. Jedoch haben derartige Politiker gezeigt, dass sie keine Antworten auf die Fragen der unzufriedenen Wählerinnen und Wähler haben. Im Gegenteil: Die politischen Maßnahmen, die sie umsetzen, wenn sie an die Macht kommen, verschlimmern die Lage nur.

Statt anderswo nach Alternativen zu suchen, müssen wir nach innen auf unser eigenes System schauen. Die richtigen Reformen können Demokratien inklusiver machen, sodass sie stärker auf ihre Bürgerinnen und Bürger und weniger stark auf die Konzerne und Superreichen eingehen, die derzeit finanziell das Sagen haben. Doch erfordert die Rettung unseres politischen Systems auch gleichermaßen dramatische Wirtschaftsreformen. Wir können nur beginnen, das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger in fairer Weise zu steigern – und den Populistinnen und Populisten den Wind aus den Segeln zu nehmen –, wenn wir den neoliberalen Kapitalismus hinter uns lassen und viel bessere Arbeit dabei leisten, tatsächlich den von uns propagierten gemeinsamen Wohlstand zu schaffen. (Joseph E. Stiglitz, Übersetzung: Jan Doolan Copyright: Project Syndicate, 15.9.2023)