In manchen Tennishallen schlägt ein neuer Sport auf: Pickleball ist ein Mix aus Badminton, Tennis und Tischtennis. Was macht die Faszination aus?

Selena Gomez tut es, Bill Gates ebenso – und sogar Tennisgott Andre Agassi soll den Tennisschläger ausgetauscht haben: In den USA boomt Pickleball, ein Ballsport, der aussieht, als hätte man Tennis, Pingpong und Badminton in eine Schüssel gegeben und kräftig umgerührt. Jenseits des Teichs werden alte Tennisplätze derzeit adaptiert und viele Dollars an dem Sport verdient, der gern als "the fastest-growing sport in America" bezeichnet wird.

Alicia Wolfgruber hat Pickleball nach Österreich gebracht. Heribert Corn

Und hierzulande? Kommt der löchrige gelbe Plastikball nur langsam ins Rollen. Die meisten denken bei Pickleball – je nach Affinität zur englischen Sprache – zuerst einmal an Hautprobleme oder Essiggurkerln.

Wer sich auf die Suche nach Pickleball in Österreich macht, landet in einer stickigen Tennisanlage im dritten Wiener Bezirk. Dort trifft sich die Gruppe Pickleball Vienna alle zwei Wochen zum "Open Play", demnächst kommt ein weiterer Termin am Freitagabend hinzu. Die Gruppe wächst, alle sind willkommen, betont Organisatorin Alicia Wolfgruber. Sie ist seit kurzem die erste zertifizierte Pickleball-Trainerin des Landes – und obendrein die ohne Zweifel stylishste Erscheinung in der heimischen Szene. Die Amerikanerin, die 2019 gemeinsam mit einem Pickleball-Netz nach Wien zog, trägt ein dunkel gemustertes kurzes Tenniskleid mit Kapperl, eine weiße Sportbrille als Augenschutz und ein Bauchtascherl, aus dem sie immer aufs Neue einen der Bälle hervorzaubert. Beim Pickleball gehe es um einen "funny and funky style", sagt Wolfgruber, "wie bei Tennis", aber eben nicht nur im biederen Weiß.

Die meisten sind aber heute funktional in Shorts und T-Shirt unterwegs. Gut 25 Sportliche sind zum "Open Play" im dritten Bezirk gekommen. Start ist um 14 Uhr. Bis 13.59 Uhr surren noch die Federbälle übers Netz, dann wird umgebaut. Die Größe des Spielfelds ist bei Badminton und Pickleball annähernd die gleiche, nur das Netz ist viel niedriger. Die Standardsprache ist auch in Erdberg Englisch, die Community international. Fast alle, die jetzt langsam eintrudeln und ihre knallbunten Paddles – also die Schläger – auspacken, kennen den Sport aus den USA.

Alle zwei Wochen trifft sich die Gruppe Pickleball Vienna in Wien-Erdberg, um miteinander zu spielen. Heribert Corn

Eine Dosis Muttersprache

Marija zum Beispiel, die in Yale studiert hat und dort die "Pickleball-Culture" kennengelernt hat. Oder Lydia, eine amerikanische Austauschstudentin, die erst seit kurzem in Wien ist und sich nach einer Dosis Muttersprache gesehnt, aber erst ein Mal in ihrem Leben gespielt hat.

Kein Problem, heißt es bei Pickleball Vienna: Einer der großen Vorteile des Sports ist, dass man die Basics schnell lernt. Gespielt wird in Zweierteams. Wenn der Mitspieler gut ist, ist nach wenigen Minuten schon ein halbwegs eindrucksvolles Spiel möglich. Es geht natürlich darum, den Ball so übers Netz zu befördern, dass ihn die gegnerische Mannschaft nicht erläuft. Gewonnen hat jenes Team, das zuerst elf Punkte erreicht. Dabei macht man im Vergleich mit Tennis weitaus weniger Meter, weil das Feld kleiner ist und der Ball sich behäbiger bewegt. Das sei schonender für die Gelenke, wie einige nicht mehr ganz junge Spielerinnen betonen, die den Ball fast wie eine junge Steffi Graf übers Netz schmettern. Pickleball ist keine Frage des Alters.

Die löchrigen Bälle bewegen sich behäbiger als Tennisbälle. Heribert Corn

Auch weil Fairplay großgeschrieben wird: "Beim Pickleball geht es nicht darum, dem anderen die Bälle um die Ohren zu hauen", sagt Judith Leidinger, die auf den Sport bei einem Aufenthalt in Florida aufmerksam wurde und gemeinsam mit Alicia Wolfgruber heuer den Verein gegründet hat.

Deutlich komplizierter als die Technik sind da schon die Regeln. Einen Punkt machen kann nur jenes Team, das gerade eine Angabe gemacht hat. Der Punktestand muss vor jeder Angabe ausgerufen werden – wer aber den Überblick verliert, darf auch ein "Am I good?" in die Halle schmettern, woraufhin die Mitspieler, die hoffentlich mehr Durchblick haben, den Spielstand ausrufen. Das klingt zum Beispiel so: "3:3:1!" Okay? Okay.

Pickleball erfordert vollen Körpereinsatz - aber dabei macht man weniger Meter als beim Tennis. Heribert Corn

Auf den vier angemieteten Badmintonplätzen haben nicht einmal alle Platz, die heute gekommen sind. Daher wird ab- und ausgewechselt, wer am Rand steht, feuert an, tratscht oder schaut zu. Auch wenn Pickleball auf den ersten Blick wie eine Schmalspurvariante von Tennis wirken mag, wird schnell klar: Die Emotionen sind so groß wie in Wimbledon – mindestens. Schon nach kürzester Zeit schreit jemand gellend, weil ein wichtiger Ball im Netz gelandet ist. Und ein paar Meter weiter jubelt jemand, weil er einen besonders gemeinen Ball des Gegners durch einen waghalsigen Sprung erwischt und zurückgespielt hat.

Wenige Plätze, wenige Paddles

Gespielt wird natürlich nicht nur in Wien. Es gibt zum Beispiel bereits Gruppen in Linz, Ostermiething und Hart bei Graz. Noch gibt es aber einige Hürden in Österreich. So fehlt es beispielsweise an der Infrastruktur. Zwar kann man Pickleball theoretisch auf jedem größeren Parkplatz spielen, nur braucht es Markierungen am Boden. Und in Tennis- oder Badmintonanlagen wiederum ist die Skepsis angesichts des neuen Sports oft groß.

Auch wenn es auf den ersten Blick wie eine Schmalspurvariante von Tennis wirken mag: Die Emotionen dabei sind ganz, ganz groß. Heribert Corn

Die zweite Hürde: Die Paddles sind im Sporthandel noch Mangelware, internationale Bestellungen teuer. Insbesondere weil man sich durchtesten sollte. Wenn man das richtige gefunden hat, wisse man es sofort, "wie beim Hochzeitskleid", sagt Wolfgruber.

Alle zwei Wochen wird im dritten Bezirk gemeinsam Pickleball gespielt. Heribert Corn

Das ist ein wenig mühsam, aber es könnte sich auszahlen. Ein Blick in die Sporthalle in Wien-Erdberg zeigt: Pickleball, das ist das Gefühl, wenn der Schläger den Ball mit einem befriedigenden "Klack" voll erwischt. Es sind die Sekunden, in denen sich die Muskeln anspannen, bevor der Gegner einen Aufschlag macht. Und es ist das "High Five" vom Mitspieler – sogar dann, wenn man nach zwei Stunden die Sache mit dem Punktestand noch immer nicht ganz kapiert hat. Am I good? (Franziska Zoidl, 15.9.2023)