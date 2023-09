Wenn es um Coming-of-Age-Serien geht, ist die Auswahl bei Streaming-Plattformen riesengroß, die Inhalte sind oftmals in groben Zügen ähnlich. Die Protagonistinnen und Protagonisten sind für gewöhnlich junge Menschen im schulpflichtigen Alter, deren Sorgen und Nöte meist etwas mit Identitätsfindung, ersten Erfahrungen rund um Liebe und Sex, Ärger mit den Eltern und dem eigenen Freundeskreis zu tun haben. Inzwischen wird dieses Konzept jedoch in vielen Fällen um ungewöhnliche Elemente erweitert, um Spannung zu generieren, und vielleicht auch deshalb, um nicht nur das junge Publikum anzusprechen.

Serien über Teenager begeistern meist junge Menschen – aber nicht nur. Getty Images / Burak Fatsa

Teenie-Serien – "with a twist"

In den Neunzigern erreichte das Genre Teenie-Serie gewissermaßen Kultstatus – dank Produktionen wie "Beverly Hills 90210". Damals war es noch ungewöhnlich, dass in einer Serie dieser Art auch reichlich Drama und problematische Themen inkludiert wurden wie etwa Drogenmissbrauch, Vergewaltigung und Aids. Nebenbei wurden noch soziale Unterschiede thematisiert, unter denen das aus dem Mittleren Westen der USA ins kalifornische Nobelviertel zugezogene Geschwisterpaar litt. Damit fiel praktisch der Startschuss für Teenie-Serien, die nicht einfach nur Comedy zu bieten hatten. Titel wie "Gossip Girl", "Dawson's Creek", "O.C. California" und Co hatten eine riesige Fangemeinde und wurden mehrere Staffeln lang fortgesetzt.

Über die Jahre kamen andere Formate hinzu, die teils auch anderes zu bieten hatten: etwa Teenie-Serie mit übersinnlichen Elementen. Beispielsweise gesellte sich bei "Buffy – Im Bann der Dämonen" zu den klassischen Problemen von Jugendlichen auch noch die Notwendigkeit des Dämonentötens. Bei "Sabrina" war die Protagonistin eine Hexe, was ihr Leben auch nicht gerade erleichterte. Neuere Titel dieses Genres wären etwa "The Vampire Diaries", "Stranger Things", "Wednesday" oder "Riverdale". Andere aktuelle Teenie-Serien kommen leichtfüßiger daher – beispielsweise "Sex Education", "Glee" oder "How to Sell Drugs Online (Fast)".

Ihre Serien-Favoriten sind gefragt!

Welche Teenie-Serien haben Sie so richtig begeistert? Zählen Sie sich altersmäßig eher zur Zielgruppe, oder gehören Sie zu jenen, die sich auch in fortgeschrittenem Alter für derlei erwärmen? Welche Teenie-Serie mit Mystery-Elementen gefällt Ihnen? Und was mögen Sie an dem Genre generell (nicht)? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 18.9.2023)